«Skandalevalg» hjalp Carlsen til turneringsseier

Hikaru Nakamura-Magnus Carlsen 2-2

Magnus Carlsen vant Champions Chess Tour 5. Det er hans første turneringsseier siden Norway Chess i oktober. Triumfen feiret han på dette viset:

– Jeg er sjeleglad for å vinne turneringen. Jeg bryr meg ikke så mye om måten det skjedde på som jeg kanskje hadde gjort en annen gang. Nå har jeg fått det ut av systemet, så kan det forhåpentligvis fortsette på den måten, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg var ikke helt hundre prosent sikker på at jeg skulle spille turneringen en gang til å begynne med. Jeg er glad for at jeg endte opp med å gjøre det, fortsetter han.

– Wow, wow, wow. Skandale

Carlsen åpnet dag to av finalen med tap. Det betydde at Hikaru Nakamura bare trengte remiser for å sikre omspill.

Og hadde amerikaneren vunnet det andre partiet, som han hadde sjanser til, ville det blitt svært vanskelig for Carlsen å kjempe seg tilbake.

Nakamura hadde, ifølge sjakkcomputeren, opparbeidet seg en gunstig stilling til tross for at han spilte med svarte brikker.

Da amerikaneren bestemte seg for å gå med på trekkgjentakelse etter bare 24 spilte trekk, reagerte TV 2s sjakkekspert med sjokk og vantro. Han argumenterte for at Nakamura kunne spilt videre risikofritt.

– Det må være en misforstått vurdering av risiko. Det er ingen tvil om at gevinsten ved å vinne her er mye større enn risikoen for å tape. Så jeg føler meg fortsatt veldig sikker på at Nakamura ikke vil finne på å ta remis når han står så godt, sa Jon Ludvig Hammer – før han ble avbrutt av at amerikaneren tok valget han ble advart mot:

– Wow. Wow. Wow. Det er skandale. Det er så mangel på ambisjoner, sukket Hammer.

Se videoforklaring øverst.

Carlsen mener selv at det ikke var så åpenbart. Han poengterer at Nakamura hadde flere vanskelige trekk å gjøre i partiet for å bevare ledelsen.

Samtidig mener han at Nakamura var uvanlig defensiv.

– Han har hatt mye mindre suksess i de siste turneringene. Selvfølgelig har jeg hatt mine problemer òg, men det har egentlig vært enda verre for ham. Det er tydelig at det har gjort ham litt shaky, sier Carlsen til TV 2.

Saken ble ikke noe bedre for Nakamura i det tredje partiet. Det klarte Carlsen å vinne, svarte brikker til tross. Da var Nakamura nødt til å vinne med svarte brikker i siste parti for å berge omspill.

På det tidspunktet spekulerte TV 2s Maud Rødsmoen i om Nakamura fortsatt hadde kveldens andre parti i tankene.

– Han angrer nok bittert på at han lot en viktig mulighet unnslippe. Det går ikke an bare å sikre inn remiser mot Magnus Carlsen. Man må ta de sjansene man får til å vinne, slo hun fast.

Fikk marerittstart

Carlsen spilte det første partiet med svarte brikker. Dagen startet på verst tenkelig vis. Nakamura styrte partiet fra start. Amerikaneren bygget seg opp en stilling der sjakkcomputeren ga ham 98 prosents vinnersjanse – den største mulige.

Plutselig gjorde Nakamura et trekk som snudde partiet på hodet. For første gang hadde Carlsen sjakkcomputeren på sin side, og det godt over 90 prosent. Men det norske sjakkesset fant ikke vinnermuligheten.

Istedenfor klarte Nakamura å snu partiet igjen, og sikret seg overtaket på dag to av finalen.

– Det handler om de store øyeblikkene når man har dårlig tid, sa Hammer i sin oppsummering.

– Magnus hadde en dårlig åpning og havnet under press. Likevel byr det seg sjanser på et eller annet tidspunkt. Magnus fikk en mulighet ikke bare til å redde seg inn, men faktisk også vinne partiet. Den muligheten så han ikke før det var for sent, i hvert fall, fortsatte han.

– Ikke lov i et turneringslokale

Like etter at vinnersjansen var borte, hadde Carlsen en kraftig reaksjon foran PC-en. Ekspertene spekulerer i om han da skjønte hva som hadde gått galt.

– Dette er faktisk en av de tingene online-sjakken tillater. Det der hadde ikke vært lov i et turneringslokale. Man kunne i hvert fall ikke begynt å banne, man kunne ikke snakket. Man kunne gjort en liten sånn «åh, søren!», men man kunne ikke hatt den voldsomme reaksjonen ved et sjakkbrett, slo Rødsmoen fast.