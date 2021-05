TV 2-kommentator Øyvind Alsaker stusser over at supporterne klarte å ta seg inn på gressmatten på Old Trafford.

Tusenvis av rasende Manchester United-fans demonstrerte og fikk søndagens planlagte storoppgjør mot Liverpool til å bli flyttet til en annen dag.

Flere lar seg overraske over at fansen klarte å komme seg helt inn på banen.

– Det har jo også vært demonstrasjoner på klubbens treningsfelt tidligere denne uken. Noe veldig underlig foregår i sikkerhetsavdelingen til Manchester United, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Kommentatoren tror at flere innad i klubben føler sympati med supporterne.

– Det er naturlig å tenke det. Helt klart. Old Trafford arrangerer kamper med 80.000 mennesker, her var det 4-5000. Vi så da politiet kom med hestene, at det var grei skuring å rydde området. Men det tok lang tid før det skjedde. Her skal mye undersøkes i ettertid, sier Alsaker.

Andy Mitten, som er redaktør i United We Stand og som har fulgt klubben i en årrekke, tror også at det kan være folk på innsiden av klubben som har hatt en finger med i spillet.

– Jeg kjenner ikke til detaljene hvordan folk kom seg inn. Sikkerheten er meget god. Den er også blitt skjerpet den siste tiden, og spesielt på Old Trafford har det vært utrolig strengt i denne perioden uten supportere på tribunen. Man blir sjekket syv ganger. På andre stadioner er jeg blitt sjekket maks tre ganger.

– Mange av disse vaktene er United-fans. De er vanlige arbeidsfolk som har jobbet der lenge. Noen av dem kan nok føle en viss sympati med supporterne.

Det har stormet rundt Glazer-familien tidligere, og det var store protester også i 2005 og 2010. Men scenene som utspilte seg på søndag, har Mitten aldri vært vitne til før.

– Jeg er overrasket over at fansen kom seg inn på banen og at det var så mange. Jeg visste at ting har vært på gang denne uken, sier han til TV 2.

– Ofte er protester på internett og man ser ikke omfanget. Men dette er virkeligheten. Dette er oppsiktsvekkende. Under tidligere protester har supporterne aldri kommet seg inn på banen, sier engelskmannen.

STORE PROTESTER: Det ble ampert da fansen protesterte utenfor Old Trafford søndag. Foto: Oli Scarff

Nils Johan Semb, som opprinnelig skulle være ekspertkommentator under søndagens storkamp, kan forstå at fansen ønsker en endring.

– Dette er aksjoner der jeg tror alle vi som er glad i fotball har sympati med fansens sinne mot disse eierne. Men det er et veldig alvorlig sikkerhetsbrudd for en klubb som Manchester United.

– Vi har snakket i mange år om supporternes forsvinnende innflytelse i den kapitalistiske fotballen, men de siste ukene har vi sett en endring. Fansen går nok hjem og føler de har innflytelse, mener Semb.

Dette sier klubben

Etter at det ble kjent at kampen ikke skal spilles søndag likevel, kom Manchester United med følgende uttalelse:

«Våre supportere er lidenskapelige når det kommer til Manchester United, og vi anerkjenner deres rett til å ytre sin mening og protestere fredelig. Men vi beklager forstyrrelsen dette medførte for laget, og handlingene som satte andre supportere, ansatte og politiet i fare. Vi takker politiet for deres støtte og vil hjelpe dem med den videre etterforskningen»