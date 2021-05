Bobil kjørte i fjellvegg – fem til sykehus

Det var klokken 17.45 søndag at den første meldingen om ulykken kom inn til politiet. En bobil hadde havnet i en fjellvegg på riksvei 7 ved Flå.

Politiet opplyser at vitner på stedet beskriver at taket på bobilen er flerret av. Det skal ha vært fem personer i bobilen da ulykken skjedde.

Bilder fra stedet viser svært store materielle skader på bobilen.

To personer er fløyet til sykehus med luftambulanse.

– De tre gjenværende blir kjørt til Ringerike sykehus i ambulanse, skriver politiet på Twitter.

KØ: Det var lange køer på stedet. Luftambulansen fraktet to personer til sykehus. Foto: Ole Edvin Tangen

Skadeomfanget for de involverte er foreløpig uavklart. Politiet opplyser at de involverte er fra Asker og Oslo, og at de er i 20-30 -og 40-årene.

Alle nødetater har rykket ut til stedet, og veien var helt stengt i flere timer, noe som ga lange køer i begge retninger.

Ved 20-tiden var veien igjen åpnet.

– Det tok tid å få bergingsbilen fram, og det var en del fragmenter fra bobilen i veibanen, så det tok tid å rydde opp, sier operasjonsleder Tor Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, og politiet har gjort undersøkelser på stedet.