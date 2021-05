Fullstendig kaos i Manchester: – Må nok være så voldsomt, skal de bli hørt

Det kommer voldsomme bilder fra Old Trafford i Manchester søndag. Kampen mot Liverpool er utsatt.

– Ut fra det jeg har hørt fra folk jeg har snakka med, så er dette bare begynnelsen. De sier det kommer til å bli mange protester framover, sier TV 2s reporter i Manchester, Per Atle Karlsen.

Det var søndag ettermiddag at demonstranter tok seg forbi sperringer og inn på banen på Old Trafford. Etter de voldsomme demonstrasjonene, ble kampen mellom Manchester United og Liverpool utsatt. Kampen skal nå spilles en annen dag.

Det var varslet protester i Manchester før kampen. Bakgrunnen er sinne etter at United-eierne i Glazer-familien var med på å få klubben med i Superligaen, som raskt ble stoppet.

AGRESSIV: TV 2s reporter på stedet sier stemningen utenfor stadioen var agressiv. Foto: Phil Noble / Reuters

– Sånn som jeg forstår det er dette et sinne som har bygget seg opp over år, og som toppet seg ved Superliga-planene. Mange her sier de ikke vil slå seg til ro før Glazer-familien er ute av Manchester United, sier Karlsen.

TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø-Møller følger med på det som skjer i Manchester.

PROTESTERTE: Demonstrantene er lei av måten Glazer-familien har styrt klubben. Foto: Carl Recine / Reuters

– Disse bildene viser at folk er lei. Det viser hvor mye kraft som ligger i supporterne. Det har vært en sovende misnøye blant Manchester United-supporterne i flere år, og superliga-planene vekket dette, sier Stamsø-Møller.

ENGASJERTE: Det var tydelig engasjement blant de som hadde møtt opp utenfor Old Trafford før søndagens kamp. Foto: Phil Noble / Reuters

Han sier han likevel er overrasket over at protestene ble såpass massive.

– Kanskje er det dette som må til, og jeg tror fansen tenker dette er eneste mulighet, å komme med en ordentlig synlig markering. Og kanskje er det også slik, at det må være så voldsomt, for at de skal bli hørt, sier han.

Andy Mitten, redaktør for United We Stand, er ikke selv i Manchester søndag.

– Men nesten alle vennene mine er utenfor stadioen. Det er mye sinne mot Glazer-familien, og det er det vi ser nå. Dette er ikke pøbler, dette er vanlige fans som er lei av hvordan klubben blir styrt, sier han.