Fans tok seg inn på Old Trafford – kampen mot Liverpool utsatt

Følg den siste utviklingen i vårt livesenter

Siste nytt fra Manchester: Kampen mellom Manchester United og Liverpool er offisielt utsatt. Den spilles ikke søndag.

– Etter diskusjoner mellom politiet, Premier League, Trafford-rådet og klubbene utsettes kampen mot Liverpool av sikkerhetsgrunner. Det vil nå bli diskusjoner rundt en ny dato, skriver Manchester United i en pressemelding.

– Fans har mange kanaler til å gjøre sitt syn klart på, men handlingene til et mindretall i dag kan ikke rettferdiggjøres, melder Premier League.

– Fansen har et lidenskapelig forhold til klubben, og vi anerkjenner retten til å ytre seg og gjennomføre fredelige demonstrasjoner. Men vi beklager forstyrrelsen for lagene og handlinger som satte politiet, andre fans og ansatte i fare, sier Manchester United.

Old Trafford ble tømt for fans for andre gang rundt klokken 16.30. Kampen er utsatt, men ny kampdato er ikke klar.

Dommer Michael Oliver klarte å komme seg inn på stadion, men lagene var fortsatt på spillerhotellet.

Det ble kastet flasker mot politiet utenfor stadion. Politiet satte inn hester for å bryte opp demonstrantene, noe de lykkes med.

– Det er ikke i nærheten av like mye folk rundt Old Trafford nå, fortalte Per-Atle Karlsen like før klokken 18.

Sinte demonstranter tok seg inn på Old Trafford ved to anledninger før kampen mellom Manchester United og Liverpool. Banestormingen kom etter flere timers beleiring av Old Trafford.

– Det er fullstendig kok, sa TV 2s Manchester-korrespondent Per-Atle Karlsen i 15-tiden.

– Jeg har hørt at dette bare er starten på det som skal skje i Manchester, legger han til.

– Jeg ville ikke satt pengene mine på at denne kampen går som planlagt klokken halv seks, sier Karlsen.

En stor gruppe fans tok seg inn på banen under to timer før kampstart. Seinere kunne Sky fortelle at banen hadde blitt ryddet for demonstranter. Fansen tok med seg baller, cornerflagg og kamerautstyr og etterlot seg litt søppel. Men seinere tok en ny gruppe fans seg inn på stadion igjen. Også disse forsvant ut etter hvert.

Supporternes sinne retter seg mot Glazer-familien som eier Manchester United. Eierne var med på å få klubben med i Superligaen, men måtte krype til korset etter voldsomme protester.

The Lowry, som er hotellet der United samles før avreise til kamp, ble forsøkt blokkert av demonstranter. Store politistyrker jobber for å få United-troppen i spillerbussen og trygt til Old Trafford.