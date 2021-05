Sagosen topper Bundesliga-statistikk

Se EM-kvalifiseringen Norge - Italia på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra kl. 17:45

Sander Sagosen har tatt overgangen til verdens hardeste liga, den tyske Bundesliga, på samme måte som han har tatt alle tidligere steg i karrieren. Ved å være best.

– Nå har vi også fakta og statistikk på det vi hele tiden har hatt inntrykk av, sier TV 2 sin håndballekspert, Bent Svele.

Han viser til indeksen som gir ulike poeng for alle positive og negative aksjoner spillerne gjør i kamper i den tyske ligaen. Så langt denne sesongen topper Sander Sagosen listen med et snittall per kamp på 135,2. På plassen bak Kiel-spilleren ligger midtbacken til rivalen Flensburg. Svenske Jim Gottfridsson ligger poenget bak med 134,2. De to skiller seg ut.

– Det gir et godt bilde, mener Svele.

– Sagosen er verdens beste og spiller som han er verdens beste hele tiden. Han leverer på alle parametere og i alle turneringer, sier eksperten.

Sliten og tung kropp

Denne uken er det EM-kvalifisering med håndballgutta for Sagosen.

Med tre landskamper på en uke, mot overkommelig motstand, spiller 25-åringen færre minutter enn vanlig. Det er helt nødvendig for at han skal opprettholde formen når han er tilbake til hardkjøret i Kiel. Og inn mot OL i juli.

– Formen er bra, men jeg er jo litt sliten og har tung kropp om dagen, forklarer Sagosen til TV 2.

– Vi har spilt kamper hver andre eller tredje dag i nesten en måned så det har vært hektisk. Men en blir vant til rytmen og tre kamper i uka er blitt hverdagskost for oss.

Det spesielle den siste tiden er mengden bortekamper som gir belastning med reiser i tillegg.

– En kommer seg alltids gjennom på en måte men det har vært fysisk hardt, sier Sagosen. Nå har vi spilt tre bortekamper på rad med Kiel. Så er det tre bortekamper her med landslaget før det er tilbake til hjemlig liga der vi har to nye bortekamper. Åtte bortekamper på rad gir mye reise. Men det er det livet vi lever og vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen slik den er nå, så får vi se.

– Tar aldri fri

Bent Svele synes det er fint at Sagosen hviles i perioder denne uken for han vil alltid gjøre det beste.

– Han tar aldri fri. Han går til med det han eier og har hver gang han går ut på en håndballbane, sier Svele.

– Noen kan ta en halv avspasering i enkle kamper, men Sander går for fullt så lenge han er på banen. Hele tiden, fortsetter eksperten.

Selv mener Sagosen at landslagsuken gjør godt. Han blir pleiet av det medisinske og fysiske støtteapparatet til Norge som han roser.

– Vi har begrenset med samlingsdøgn, så vi bruker dagene godt. Uka er todelt. Vi må pleie kroppene med tanke på det harde kampprogrammet, men også få spilt nok til å øve på taktiske ting vi trenger å ta med i OL.- Noen dager her gjør godt for resten av sesongen, sier han som topper totalstatistikken i Bundesliga.