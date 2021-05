Innbrudd på Windsor Castle

GOD KVELD NORGE (TV 2): To inntrengere har blitt arrestert etter at de kom seg inn på dronningens eiendom.

Windsor Castle, som ligger rett utenfor London, er et av hovedresidensene til det britiske kongehuset. Dronning Elizabeth (94) oppholder seg der når hun ikke er på Buckingham Palace i London.

Vanligvis befinner hun seg der i helgene mens hun er i London i ukedagene. I det siste skal hun imidlertid ha oppholdt seg i Windsor Castle over en lengre periode for å sørge over ektemannen Prins Philip, som gikk bort 9. april.

Forrige søndag ble to inntrengere arrestert etter å ha tatt seg inn på eiendommen ubemerket, opplyser politiet. Ifølge The Sun skal det ha dreid seg om en mann på 31 år og en dame på 29 år. Paret tok seg inn på området ved å klatre over gjerdet, skriver avisa.

Området de kom seg inn på, er i nærheten av der dronningen bruker å lufte hundene sine og ri på hest, skriver Daily Mail.

– Helt uakseptabelt

Bare seks dager tidligere, ble en dame sluppet inn av vaktene ved en feiltakelse. Etter å ha ruslet rundt på eiendommen i omtrent 20 minutter, ble hun til slutt arrestert.

Av tilfeldigheter befant ikke dronningen seg på slottet da hendelsene fant sted, men Prins Andrew (61) skal ha være hjemme ved begge anledninger.

Ken Wharfe, som var prinsesse Dianas personlige sikkerhetsvakt i syv år, har kommentert hendelsene:

– Dette er helt uakseptabelt. Det gjør dronningen sårbar. Det er bekymringsverdig og endringer må virkelig til.

Gikk rundt i timevis

Paret, som tok seg inn på eiendommen 25. april, skal ha gått rundt i området i timevis før de ble oppdaget.

Det var i nærheten av kirken, hvor dronningen pleier å gå i Gudstjeneste, at de til slutt ble pågrepet.

De ble kjørt til Maidenhead politistasjon, hvor de senere ble løslatt mot kausjon i påvente av nærmere etterforskning.

Hendelsen seks dager tidligere

Damen som ble sluppet inn ved en feiltakelse mandag 19. april, skal ha vært en 44 år gammel spanjol.

Hun ankom porten i en taxi og forklarte vaktene at hun var Prins Andrews forlovede og at de hadde en lunsjavtale.

Etter en 20 minutter lang spasertur skal hun ha dukket opp i resepsjonen, hvor de fattet mistanke. Hun ble arrestert og det ble senere konstatert at hun hadde mentale problemer.