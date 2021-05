Varsler værskifte: – Her blir det en del nedbør

Lørdag var det over 14 grader flere steder på Østlandet, og brannvesenet har advart mot skogbrannfare.

– Det er fremdeles skogbrannfare i distriktet. I går hadde vi fem hendelser relatert til bålbrenning som kom ut av kontroll, skriver Øst 110-sentral på Twitter.

I Nord-Norge er det fortsatt ganske kjølig, med bare 1-5 grader på dagtid. Natt til søndag var det ned mot 20 minusgrader flere steder i Finnmark.

Søndag formiddag meldte politiet i Finnmark om snøskred og vinterstengte veier.

– Folk som skal på tur i dag bør være forsiktig og vise varsomhet, advarte finnmarkspolitiet.

Meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo sier vi står foran et skifte i været de kommende dagene.

– Det har vært kaldt og mye snø i nord, og relativt fint i sør. Nå blir det væromlegging, sier Krogsæter.

Snur

På mandag kan hele Nord-Norge vente seg fint vær, ifølge meteorologen.

– Det var veldig kaldt i nord i natt, og det vil fortsette å være relativt kjølig med 0-6 grader på dagtid. Men temperaturene vil stige gradvis gjennom uka, og det blir sol og oppholdsvær, sier Krogsæter.

I Sør-Norge, som har hatt fint vær, blir det ikke like bra de neste dagene.

– Der utvikler det seg et lite lavtrykk, slik at det blir noen byger her og der på mandag. Mest regn blir det på Østlandet, hvor det også kan være torden i noen av bygene.

Mens man på lørdag kunne nyte varmt vær flere steder på Østlandet, faller temperaturene når lavtrykket setter inn.

– Det blir relativt kjølig, og nedbøren vil komme som snø over 400-700 meter. Det kan komme byger på Vestlandet også, men ikke så mye som på Østlandet, sier Krogsæter.

– Vinteren ikke helt over

I Sør-Norge er det Agder som får det beste været på mandagen. Trøndelag kan vente seg litt sludd og snø i indre strøk, men får oppholdsvær i ytre strøk.

– På mandag kommer det et ganske kraftig lavtrykk inn over Storbritannia, som beveger seg sakte østover. Dette lavtrykket gjør at det blir en del nedbør på Sør- og Østlandet på tirsdag og onsdag, sier Krogsæter.

Nedbøren vil stort sett komme som regn, men kan komme som snø når du kommer over 300 meter.

– Kommer du over 400 meter, kan det komme rundt 20 centimeter snø. Det bør du være obs på hvis du skal kjøre litt opp i høyden – vinteren er ikke helt over enda.

Noe stigende temperaturer

På kysten av Sørlandet kan det bli vindstyrker opp mot stiv kuling på tirsdag og onsdag.

– På Vestlandet og ytre Trøndelag blir det oppholdsvær på tirsdag og onsdag. Dette gjelder også Nord-Norge, hvor det blir fint, men kjølig.

Først rundt torsdag og fredag vil lavtrykket over Østlandet forsvinne. Da blir det samtidig mulighet for byger på Vestlandet.

– Det blir kjølig på Østlandet for årstiden, mens temperaturene vil stige litt i Vest-Norge og Trøndelag, sier Krogsæter, før han oppsummerer uka slik:

– Det blir Sør- og Østlandet som får mest vær, særlig på tirsdag og onsdag. Senere i uka blir det oppholdsvær på Østlandet, men byger på Vestlandet. Nord-Norge får godt vær hele uka.