Erlend Elias vil inn på Stortinget

Kjendisstylisten Erlend Elias kaster seg inn i valgkampen. Han vil sitte på Stortinget for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Stylisten Erlend Elias Bragstad står på hele tre ulike lister for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). Bragstad topper listene i Nordland, Troms og Finnmark, og ligger på sjetteplass på Oslo-lista.

– Hvorfor går du inn i politikken nå?

– Jeg har bestandig vært veldig engasjert i politikk. Du finner mye du liker og ikke liker hos ulike parti. Da er det bare å finne partiet du synes er best, sier han til TV2.

KLAR FOR KAMP: Erlend Elias står på hele tre stortingsliste for Folkeaksjonen nei til mer bompenger Foto: FNB

Og det partiet viste seg å være FNB.

– Mange sier FNB er et ett-saksparti, men det er navnet som er misvisende. Jeg er opptatt av de grunnleggende verdiene som at partiet setter mennesket først og å verne om individets rettigheter, sier han.

På landsmøtet

Bragstad sier han selv har vært med på å forme partiprogrammet og var til stede ved landsmøtet i mars. Men han innrømmer at bompenger også var en faktor i valg av parti.

– Det har jo blitt utrolig dyrt å komme seg rundt, sier han.

Stylisten mener bompengene gjør at folk holder seg hjemme. Det sier Bragstad at han selv har opplevd med dårligere økonomi under pandemien.

– Jeg blir mer hjemmesittende på grunn av bompenger. Jeg hindres å dra ut på grunn av økonomi, sier han.

Et lite parti

– FNB er jo et lite parti, tror du det er noen sjanse for å komme inn på Stortinget?

– Ja, det vet man jo ikke. Jeg har aldri stått på en Stortingsliste før. Men jeg tenker at det at jeg er i underholdningsfeltet og reiser rundt, vil gjøre meg mer kompetent som folkevalgt, sier han.

Han tror nemlig Stortinget trenger flere vanlige folk.

– Vi trenger en som kan se ting på et nivå som alle kan kjenne seg igjen i. Ofte snakker politikerne om ting ingen forstår.