Vellykket SpaceX-landing

Turen tilbake til jorda tok 6,5 timer og gikk etter planen. Det samme gjorde landingen natt til søndag, den første amerikanske landingen nattetid siden Apollo 8-mannskapet kom hjem fra månen i 1968.



Om bord i kapselen var tre amerikanske og en japansk astronaut, som takket SpaceX som brakte dem både til og fra ISS.

– Takk for at dere fløy med SpaceX. For de av dere som er med i vårt frequent flyer program, kan vi opplyse at dere tjente 68 millioner miles på denne turen, lød den humoristiske velkomsten astronautene fikk fra bakkekontrollen etter landing.

