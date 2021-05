Monterte blålys på bilen og gjennomførte falsk trafikkontroll

Politiet ble natt til lørdag kontaktet av opprørte foreldre, som var misfornøyd med hvordan de hadde håndtert en trafikkontroll av sønnen, som var ute på mopedtur. Foreldrene reagerte både på hvordan sønnen var blitt stanset, så vel som kontrollørenes generelle oppførsel.



– Vi kontaktet patruljene våre i området og det ble raskt klart at ingen av disse hadde foretatt en slik kontroll, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Politiet iverksatte deretter en etterforskning, og kom etter hver frem til synderne i nærheten av Romedal.

– Vi kommer frem til et kjøretøy hvor det sitter to unge menn. De var i full vigør med å demontere noe blålys påsatt en eldre bil, forteller Hoft.

Bilen var utstyrt med både blålys og sirene, og føreren erkjente raskt at han sto bak «kontrollen». Begge er nå anmeldt for å utgi seg for å være polititjenestepersoner. Sjåføren har også mistet lappen og anmeldes for brudd på vegtrafikkloven.

– Dette er ikke dagligdags. Jeg kan faktisk ikke huske sist noen har brukt blålys for å foreta såkalte «trafikkontroller», sier Hoft.

Operasjonslederen sier politiet fra tid til annen ser biler med påmonterte blålys, men at dette i stor grad er unge gutter som «vil tøffe seg».



De to kontrollørene vil avhøres søndag.