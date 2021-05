Statsadvokaten krever streng straff for Derek Chauvin

20. april ble Derek Chauvin funnet skyldig på alle punkter. Straffeutmålingen skjer derimot ikke før 25. juni, og fredag presenterte statsadvokaten i Minnesota sine krav til dommeren i saken.

Keith Ellison mener det er fem «skjerpende omstendigheter» rundt drapet. I et brev til dommer Peter Cahill skriver statsadvokaten at disse omstendighetene taler for en streng straffeutmåling.

Statsadvokaten i Minnesota, Keith Ellison, ønsker at Derek Chauvin skal sitte inn lenge. Foto: Jim Mone/AP Photo

Til tross for at Chauvin ble funnet skyldig på alle tre tiltalepunkt, vil han etter loven i Minnesota kun straffes for det mest alvorlige punktet, nemlig forsettlig drap.

Dette har en øvre strafferamme på 40 år. Minnesotas retningslinjer tilsier derimot at Chauvin kun må sone 15, ettersom han ikke har noe kriminelt rulleblad.

Fem punkter

Det mener statsadvokat Ellison er altfor lite. Han viser til at George Floyd lå på bakken, noe som gjorde ham til et «særlig sårbart offer» hvor det var en «betydelig risiko for kvelning».

Statsadvokaten påpeker at Chauvin behandlet Floyd på en ondskapsfull måte og ignorerte ropene om at han ikke fikk puste. I brevet heter det videre at Chauvin «misbrukte sin maktposisjon» og at den tidligere politimannen begikk drapet som del av en gruppe hvor «alle aktivt deltok i lovbruddet».

Den siste skjerpende omstendigheten er det faktum at fire av vitnene til drapet var mindreårige, hvor det yngste bare var 9 år.

– Ondskap

– Floyd ble behandlet med utpreget ondskap. Den tiltalte fortsatte å sitte på Floyd selv om han ropte han han var i smerte, selv om Floyd 27 ganger sa at han ikke fikk puste, selv om Floyd sa at den tiltaltes handlinger tok livet av ham, skriver Ellison.

Statsadvokaten beskriver drapet som «utpreget ondskap». Foto: Darnella Frazier/AFP

Statsadvokaten trekker også frem at Floyd ropte etter moren sin ti ganger, men at Chauvin likevel fortsatte å presse kneet sitt mot Floyds nakke til han «ikke lenger kunne snakke eller puste».

– Den tiltalte påførte dermed ikke bare fysisk smerte. Han påførte Floyd psykiske traumer i de siste øyeblikkene av hans liv, legger statsadvokaten til.

Avfeier påstandene

Ifølge Ellison ville hver enkelt av de fem skjerpede omstendighetene alene være nok til å kreve en strengere straff, og at i dette tilfellet gjør «alle fem seg gjeldende».

Chauvins forsvarer Eric Nelson motsetter seg statsadvokatens krav. Han peker på at Chauvin hadde «rettslig autoritet» i møte med Floyd, og at han under dette møtet hadde rett til å bruke «passende virkemidler».

Forsvarer Eric Nelson avviser at Floyd var «sårbar». Foto: Court TV via AP

Nelson avfeier videre argumentet om at Floyd var i en «særlig sårbar» posisjon, og peker på at den avdøde mannen var over 183 centimeter høy og veide over 90 kilo.