Real Madrid henger med i toppen – Casemiro med «heldig» scoring

Real Madrid – Osasuna 2–0 (0–0)

Se Casemiros heldige scoring i videovundet over!

Real Madrid slet lenge med å få scoring mot Osasuna, men klarte det til slutt.

Først etter 76 minutter stanget Éder Militao «Los Blancos» i ledelsen på et hjørnespark slått av Isco.

Den lite målfarlige Casemiro doblet så ledelsen bare fire minutter senere. Karim Benzema tok på seg servitørrollen og spilte elegant gjennom til brasilianeren.

Det Casemiro gjør i etterkant var langt fra like elegant. Midtbanespilleren fikk rett og slett en berøring som var så dårlig, at det ble til en avslutning. Med den heldige berøringen ble Osasuna-målvakten fullstendig utspilt.

Tre poeng mot Osasuna betyr at Real Madrid klatrer til andreplass, to poeng bak ligaleder Atlético. Like bak følger Barcelona og Sevilla, som begge har en kamp mindre spilt.