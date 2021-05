Rånetreff, russ som slåss og fyll: – Ikke bra i disse tider...

Natt til 1. mai var det festbråk en rekke steder i landet.

Men også natt til 2. mai, lørdag kveld, er det bråk flere steder. Særlig russ har samlet seg og drikker alkohol flere steder.

– Flere meldinger ansamlinger av russ og andre ungdommer. Skal være ampert på stedet, og politiet er på vei, skriver politiet i Øst, etter at det har vært bråk på Breivoll i Ås.

Også i Trondheim har poltieit måtte reise ut til Theisendammen, etter at de fikk melding om mange berusede ungdommer som var samlet.

– 30-40 ungdommer samlet. Festen avsluttet. Ikke bra i disse tider... skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Ambulanse rykket ut

Også i Bergen har politiet og ambulansepersonell rykket ut etter at mange unge har samlet seg i Tennebekktjørna i Nipedalen.

– En person har vært i vannet, og følges opp av helse, skriver politiet.

#Bergen omegn, kl.2215: Melding om utefester med samlingar av unge folk òg i dag. Stadene det dreier seg om er Skjoldabukta, Nygårdsparken, Kollevågen, Sandviksbodene. Politiet rykker ut etter kvart som vi har kapasitet. — Vest politidistrikt (@politivest) May 1, 2021

Politiet tar også en prat med de andre ungdommene på stedet som drikker alkohol.

Også ved Skjoldabukta, Nygårsparken, Kollevågen og Sanviksbodene skal det være store forsamlinger lørdag kveld.

TV 2s reporter på stedet kan telle over 100 personer i Skjoldabukta, og flere står svært tett.

Russen slåss

På Mæla i Skien rykket politiet ut etter at de fikk meldinger om slåssing mellom flere russ ved en ungdomsskole.

Det skal være et titalls russ på stedet.

– Flere løp i forskjellige retninger ved politiets ankomst, skriver de.

I Byremo i Agder hadde det samlet seg mellom 250 og 300 ungdommer i forbindelse med et rånetreff, melder politiet i Agder.

– Det er god stemning, men smittevernreglene overholdes ikke på en tilfredstillende måte, skriver politiet.

Oppfordring til foreldre

Politiet i Øst skriver i 22-tiden på Twitter at de i løpet av tre timer har fått over 25 meldinger om forskjellige ansamlijnger, bråk og fyll fra både russ og ungdommer under 18 år.

– Vi vil henstille alle foresatte til å ha kontroll på ungdommene sine i disse tider, skriver de.