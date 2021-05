Carlsen tok drastisk valg: – Hva som helst kunne skjedd

Søndag: Se finaleavgjørelsen på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 18.30.

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3-1

Et nervepirrende tredje parti ga Magnus Carlsen overtaket på dag én av finalen. Sjakkgeniet spilte med hvite brikker.

Han skaffet seg tidlig en gunstig stilling, før han gjorde et trekk som fikk både ekspertene og Hikaru Nakamura til å stusse. Carlsen ofret en løper da han slo ut en bonde:

– Istedenfor bare å bygge på den fordelen han allerede hadde, gjorde han et drastisk valg. Han ga bort en løper, fikk tre bønder og fikk bøndene sine opp i offensiv posisjon. Det var en høyst uklar situasjon, som kunne vippet i både Magnus' og Nakamuras favør, forklarer TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Hva som helst kunne skjedd

Ekspertkollega Maud Rødsmoen spekulerer i om trekket kan ha vært en regnefeil av Carlsen.

– Det er ikke rart at Nakamura var overrasket og forbauset i det øyeblikket. Og så var det ikke det som avgjorde partiet, men det gjorde at partiet fikk en veldig ubalansert karakter der hver av dem hadde sin fordel å spille på, analyserer hun.

– Det å gå inn i en sånn situasjon – hvor begge spillerne kun har ett minutt igjen mot slutten – da kunne hva som helst skje. Heldigvis for Magnus' del var det som skjedde at Nakamura gjorde en tabbe, sier Hammer.

Etterpå avslører Carlsen at det risikable trekket var en tabbe.

– Jeg hadde ikke sett at han kunne beholde offiseren, sier han til TV 2.

– Da var egentlig hele fordelen min borte, fortsetter han.

Nakamuras tabbe senere i partiet sendte dem inn i et såkalt dronningsluttspill. Nakamura gjorde alt han kunne for å bremse Carlsens forsøk på å skaffe seg en ny dronning, men måtte etter 90 trekk gi opp partiet.

Lettet etter vrient parti

Carlsen vant så det fjerde partiet, selv om han bare trengte remis med svarte brikker. Han ble satt under et svært hardt press av Nakamura. Men til tross for at han også var presset på tid, klarte Carlsen å snu partiet.

– Det var ikke alltid kvaliteten var hundre prosent på topp, men underholdningen var det ingenting å si på, verken for meg eller for andre, sier Carlsen til TV 2 med et smil.

– Det siste partiet ble jo faktisk veldig spennende. Jeg fryktet på et tidspunkt at jeg skulle tape mer eller mindre uten kamp der. Noen ganger har du litt hellet med deg, og det hadde jeg i dag, fortsetter han.

Han tar med seg en ledelse til avgjørelsen søndag, som betyr at han bare trenger uavgjort for å ta sin første turneringsseier i Champions Chess Tour.

Fikk kritikk for tidsbruk

Ettersom Carlsen vant gruppespillet, valgte han igjen å starte dag én i sluttspillet med hvite brikker. 30-åringen skaffet seg et stort overtak. Så stoppet han opp. I midtspillet brukte han mer enn seks minutter på ett trekk.

– En ganske skandaløs mengde tid å bruke på ett trekk, kommenterte Rødsmoen.

Deretter forsvarte Nakamura seg godt. Da de endte opp i et sluttspill med et tårn, en springer og to bønder hver, ble det remis.

– Jeg tror han (Carlsen) ble litt frustrert over at han ikke fikk ballen i mål her, sa Rødsmoen.

