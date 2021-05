Minutter etter at han filmet dette, måtte han grave ut de døde

LYNGEN/OSLO (TV 2): TV 2 har vært i kontakt med en av de første som kom til stedet etter at snøskredet hadde gått ved Sofiatinden i Lyngen. Han ønsker å være anonym, men forteller om dramatiske minutter.

Det var lørdag ettermiddag at politiet fikk melding om at et snøskred hadde gått på Sofiatinden i Lyngen i Troms.

To menn i 20-årene omkom i skredet, og etter en større letaksjon konstaterte politiet at ingenting indikerte at flere var involvert.

TV 2 har vært i kontakt med en av de som kom først til stedet etter at skredet hadde gått. Vedkommende ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner hans identitet.

Måtte grave

Mannen forteller at han tok opp telefonen og filmet det siste av skredet, før han egentlig skjønte hva som hadde skjedd.

SKREDOMRÅDET: Slik så skredområdet ut rett etter at skredet hadde gått. Foto: TV 2-tipser

– Da vi skjønte det var et skred, forsto vi at de to som hadde gått foran oss kunne være tatt. Så brukte vi rundt 15 minutter opp til skredområdet, og begynte å lete. Helikopteret kom først da første person var lokalisert, forteller han til TV 2.

Han forteller videre at de gravde ut første person, før de fikk lokalisert også den andre personen.

– Da fikk vi gravd ut ham også, sier han.

Han forteller at han ikke kjente de avdøde, men at det var en svært dramatisk opplevelse.

Nabo: – Populært område

Lillian Larsen er nærmeste nabo til skredområdet.

– I 13-tiden så vi plutselig ambulanse og brannbil, og helikoptre, og jeg lurte på hva som hadde skjedd, sier Larsen.

NABO: Lillian Larsen bor like ved skredområdet. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Larsen så det gikk mange opp i fjellet i tiden før snøskredet.

– Dette er et veldig populært område på dager som dette, da det er fint vær. Det har kommet mye snø de siste dagene, og jeg har tenkt litt på hvordan forholdene var der oppe, sier hun.

Ordfører: – Traumatisk

Ordfører Dan Håvard Johnsen sier snøskredet har vært en traumatisk opplevelse for mange.

– Det var et turfølge med lokale ungdommer, i tillegg til et annet turfølge, som kom tett på dette. De var også med på å lokalisere og identifisere avdøde. Så det er klart, når du går ut i Lyngen på en strålende fin dag som dette, så er det ikke dette du forventer. De har det tøft, sier Johnsen.

Han sier de som var involvert i hendelsen blir godt ivaretatt.

– Dette fjellet er et av de mest populære, og på dager som dette her kan det komme opp til flere tiltalls besøkende om dagen, sier han.