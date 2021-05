Havertz strålte da Chelsea tok ny seier i kampen om topp fire

Chelsea – Fulham 2–0 (1–0)

Se sammendraget i videovinduet over.

Chelsea stakk av med alle tre poengene og tok nok et steg mot Champions League-plass neste sesong. Mye takket være to scoringer fra tyske Havertz. Det var like mange scoringer som han hadde fra før av.

– For å være ærlig føltes det veldig godt å score veldig tidlig. Det ga meg selvtillit. Jeg er glad for å hjelpe laget og håper å fortsette som dette på onsdag (mot Real Madrid), sier Havertz til Sky Sports.

Thomas Tuchels menn har nå 61 poeng, og en luke på seks poeng til West Ham, som har én kamp mindre spilt.

– En veldig viktig seier. Jeg er veldig stolt av at vi gjør en slik kamp mellom to store kamper, sier Tuchel og referer til semifinalen mot Real Madrid.

– Han scoret to avgjørende lag for oss i dag. Han var involvert sammen med Timo (Werner), en veldig god prestasjon fra våre spisser, og det er slik det burde være, sa Chelsea-manageren om Havertz.

Fulham derimot trenger et lite mirakel for å overleve i Premier League. London-laget har ni poeng opp til trygg plass, med kun fire kamper igjen å spille.

Storkjøpet leverte

Selv om Fulham gikk i strupen på Chelsea fra start, var det de kongeblå som tok ledelsen på Stamford Bridge, bare ti minutter inn i kampen.

Mason Mount dempet lekkert ned en langpasning, før han slapp ballen videre til Kai Havertz. Foran mål gjorde tyskeren ingen feil da han satte inn 1–0.

– En eksepsjonelt bra pasning fra Mount, og Havertz følger opp, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Helt perfekt timing og scoring. Det ser så enkelt ut, men dette her er veldig høyt nivå, mente TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Gjestene hang likevel godt med i førsteomgang, og etter solide redninger fra begge keepere sto det fortsatt 1–0 til pause.

Mount var omgangens store spillere og ble hyllet av Stamsø-Møller i pausen.

Se analysen av den unge midtbanespilleren i videovinduet under.

Tysk stjerneduo blomstret

Etter sidebyttet viste Havertz nok en gang sin klasse. Denne gangen enda tidligere enn i førsteomgang. Fire minutter etter pause kombinerte 21-åringen nydelig med landsmann Timo Werner.

Pasningen fra Werner var perfekt timet med løpet til Havertz, som ble spilt alene med keeper Areola. I avslutningsøyeblikket var den unge tyskeren iskald, og jublet for sin andre scoring for dagen.

Gjestene så langt svakere ut i andreomgang, og Chelsea kontrollerte inn til tre poeng.

Onsdag venter nok en viktig kamp for Chelsea, da spilles returoppgjøret i semifinalen mot Real Madrid.

Misbrukt sjanse for Everton

Senere lørdag kveld rotet Everton det til hjemme mot Aston Villa med 1-2-tap. Det kan ha vært et delvis farvel til europacupfotball neste sesong. Dominic Calwert-Lewin scoret for Everton. Ollie Watkins og Anwar El Ghazi sto for Villas scoringer.

Joshua King fikk snaut ti minutter som innbytter for Everton.