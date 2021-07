En av de mest vanlige innvendingene mot elbiler, har vært at mange av dem bare er godkjent for svært lav vekt på tilhenger. Noen modeller er ikke godkjent for tilhengerfeste i det hele tatt.

For dem som kan trekke tilhenger, har den lave tillatte vekten vært en stor begrensning – ikke minst for de som gjerne vil ha campingvogn med på tur. Tradisjonelle campingvogner, selv de som er relativt små, har som regel alt for høy vekt til at dette er mulig.

Nå finnes det en løsning på dette. Den heter Raido, og er en kompakt og fullt vinterisolert campingvogn med totalvekt maksimalt 750 kg.

– Dette er en tilhengervekt selv flere små elbiler kan hanskes med, og den kan kjøres med vanlig førerkort, fastslår Bjørn-Terje Tennås, som sammen med Eva Hansen og Harald Stenberg Hansen driver firmaet Raido Campers.

De er for tiden Norges eneste campingvognprodusent. Firmaet tilbyr også kompakte bobilløsninger med populære varebilmodeller som basis.

I tillegg til de tre ansatte i Norge, har firmaet en fabrikk i Latvia med 15 ansatte.

Inne i den kompakte campingvogna ser det slik ut - og arktisk bjørk dominerer. Foto: Raido

Lett å flytte – uten bil

Tennås bekrefter at elbil-trenden har vært en pådriver ved utviklingen av campingvognen.

– Det er ikke minst med tanke på bruk med elbil at vi har satset så hardt på å holde vekten nede. Selv de minste konvensjonelle campingvognene veier gjerne rundt 1.200 kilo, og da er forskjellen stor.

– Målet vårt er å tilby kompakte og lette campingvogner for mer aktivt bruk og reise, som alternativ til de store campingvognene som har sine fase plasser, og som fungerer som alternativ til hytte. Med lav vekt og god aerodynamisk form er vår campingvogn lettkjørt og stabil, og øker ikke energiforbruket dramatisk. Dessuten er den lett å håndtere og flytte uten bil, understreker Tennås.

Slik unngår du å få ødelagt camping-ferien

Bygd i arktisk bjørk

– Hvor kom idéen til en slik liten campingvogn fra?

– Det handler om compact living, som har vært en trend en tid allerede ute i Europa. Og det om slår an der, kommer etter hvert også til Norge. Det merker vi på interessen – vi har allerede et 30-tall campingvogner i bestilling. Vi ser dessuten at også store aktører nå selger kompakte og letthåndterlige vogner.

– Idéen har vi hatt i flere år, men det tar tid å sy sammen en slik satsing. Det er mange beslutninger å ta, mange hensyn må tilfredsstilles, sier han, og forteller at Raido har valgt en gjennomført skandinavisk profil. Det betyr blant annet at den lette campingvognen i sin helhet er bygd i arktisk bjørk – bare taket er aluminiumsbelagt.

En campingvogn som er kortere enn en VW Golf, medregnet draget, finnes altså! Foto: Raido

Kortere enn Golf

– Vi bestemte oss for å gjøre dette på vår egen måte, og bjørk vet alle hva er.

– Er dette en helårsvogn?

– Absolutt! Den er ekstremet godt isolert for tilpasning til norsk klima. Veggene har 40 mm skumisolasjon, mens gulv og tak har hele 70 mm steinull. Med gjennomført bruk av naturlige materialer har vi også satset på å gjøre den så miljøriktig som mulig, sier Tennås.

Det er ingen overdrivelse å si at Raido campingvogn er kompakt. Medregnet drag er vogna bare 3,81 m lang. Utvendig bredde er 1,89 m og høyden er 1,93 m. Til sammenligning er en VW Golf 4,26 m lang – altså hele 45 cm lengre enn campingvognen med drag!

Noen bileiere har litt ekstra å tenke på

Tåler vinter-weekend

– Innvendig er lengden 1,98 m og bredden 1,36 m. Ståhøyde får du ikke – største høyde innvendig er 1,30 m, men det holder til kombinasjonen av sittegruppe og seng.

Til innredningen ellers hører kjøkken med kokebluss med 2,5 kg gassflaske for matlaging, kjøleboks, vask, belysning og oppbevaringsrom. Også innredningen er i bjørk, og til oppvarming har Raido campingvogn 2 kilowatt dieselvarmer med tank som er stor nok til å holde gjennom en skikkelig kald norsk vinter-weekend. I gasskassen er det dessuten plass nok til å ha med en reservekanne.

Det går fint å kose seg med en liten campingvogn også. Foto: Raido

Fremtid for kompakte løsninger

– Hvorfor har dere valgt dieselvarmer i stedet for gass?

– Det er to grunner til dette. For det første vurderer vi vinteregenskapene som bedre, og dertil er diesel langt lettere tilgjengelig, sier Tennås.

– Hvem er kjøperne av Raido campingvogn?

– Vi ser for oss en typisk aktiv kundegruppe innenfor et aldersspenn fra 18 til 60 år, snøscooter-entusiaster, toppturer, surfere og mange andre.

Han har tro på en god fremtid for lette og kompakte løsninger, både for campingvogner og bobiler…

Denne campingvogna er perfekt for Norge

Betyr reise

– Alt tyder på at avgiftene for store bobiler vil eksplodere. Med sterkt miljøfokus i regjeringen er det lite sannsynlig at det vil bli gjort nevneverdige unntak her, slutter Bjørn-Terje Tennås.

Raido campingvogn kommer i tre utgaver – grunnutgaven Basic, den kraftige og tøffere Tundra og nostalgiske Retro. Prisene starter på 159.000 kroner.

Og hvis du lurer på navnet Raido, så kommer dette fra norrønt språk, og betyr rett og slett reise.

Joda, her kan seks (!) personer overnatte!

Video: Sjekk hva Dag har bygget om til mini-bobil