Akrobatisk Aubameyang da Arsenal vant

Newcastle - Arsenal 0-2

Søndag slo Arsenal Newcastle på St. James' Park i den 34. Premier League-runden.

For Newcastles del handlet kampen om å formelt sikre plassen til neste års Premier League, mens den for Arsenals del mest av alt var et mellomsteg mellom de to semifinalekampene i Europa League.

Som i den første semifinalen, hadde hadde Martin Ødegaard fått plass i Mikel Artetas startellever mot Newcastle.

Hans lag fikk en perfekt start på kampen da Mohamed Elneny scoret sitt første Premier League-mål etter fem minutters spill.

Etter det slet Newcastle med å skape sjanser gjennom den første omgangen.

Etter pause fortsatte Arsenal å være det førende laget, med Martin Ødegaard som en sentral brikke i det oppbyggende spillet.

Etter 65 minutter var nordmannen tredje sist på ballen da Arsenal økte sin ledelse med en akrobatisk volley fra Pierre-Emerick Aubameyang.

Med drøyt fem minutter igjen av den ordinære tiden ble Ødegaard byttet av banen.

Han fikk ikke se noen flere mål fra benken, og kampen endte 0-2.

Poengene seieren gir betyr ikke all verden for Arsenal, som er hektet av i kampen om de fire øverste plassene i ligaen. Deres mulighet til å kvalifisere seg til neste års Champions League er dermed i Europa League.

Aubameyang mener derfor seieren er av betydning.

– Vi trengte denne seieren. Etter noen kamper uten å vinne, var det viktig å få en seier før torsdag. Det gir selvtillit og viser at vi er klar for den kampen, sier spissen.

Torsdag spilles den avgjørende semifinalen i den turneringen mellom Arsenal og Villarreal, som spanjolene leder 2-1 etter den første kampen.

– Det er ingen tvil om at Arsenals sesong står og faller på om de lykkes i Europa League, sa Brede Hangeland i TV 2s studio før søndagens kamp.

Ett skår i gleden for Arsenal er at David Luiz pådro seg en skade mot Newcastle, og derfor er usikker til Villarreal-kampen.



Klubbeierne til både Arsenal og Newcastle har vært gjenstand for misnøye blant store deler av sine supportere.

Søndagens kamp mellom de to lagene fant sted samtidig som det foregikk store protester mot Manchester Uniteds eiere utenfor Old Trafford i forkant av den planlagte kampen mellom Manchester United og Liverpool.