– Vi har dessverre erfaring med slike hendelser

Kommunen har satt krisestab etter at flere personer er tatt av et snøskred i Lyngen.

Det ble lørdag ettermiddag satt i gang en omfattende redningsaksjon etter at flere personer ble tatt av snøskred på Sofiatinden i Lyngen i Troms lørdag ettermiddag.

To personer er bekreftet omkommet. Ved 17-tiden opplyser politiet at det ikke er noe som indikerer at flere personer var involvert, og at leteaksjonen derfor avsluttes.

Ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen forteller TV 2 at kommunene har satt krisestab.

– Vi har jo dessverre erfaring med slike hendelser, og nå setter vi altså krisestab og bemanner rådhuset utover ettermiddagen og kvelden for å imøtekomme de ønskene politiet skulle ha, sier Johnsen.

SNØSKRED: Et snøskred har gått i Lyngen kommune. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Han sier at Sofiatinden er et svært populært reisemål for turister.

– Området brukes både av lokale og tilreisende, sier han.

Klare til å rykke inn

Det foregikk lørdag et omfattende søk med helikopter i området. Røde Kors Lyngen sto klare med flere snøscootere og kunne rykke inn dersom de fikk klarsignal fra politiet.

– Røde Kors har seks snøscootere stående klare, men ingen er foreløpig sendt opp enda. Det er et bratt og krevende fjell, så per nå foregår søket med helikopter.

Det er opphold og fint vær i Lyngen og Larsen mener dette gjør det lettere for helikopteret å søke i området.

– Står dere parat til å rykke inn?

– Dersom politiet vil ha oss inn til skredområdet så skal vi ta oss inn dit, sier Larsen.

Snøskredfare

Korpslederen i Røde Kors Lyngen er ikke selv ved skredområdet, men har sett bilder av snøskredet.

– Det ser ut som at det er et nokså stort område. Det er kanskje ikke så store mengder snø som har rast ut, så det kan være at skredet ikke er så dypt, men det er vanskelig å se utfra bildene. Det er et veldig bratt og høyt fjell, så det kan bli veldig store skred der når det først løser, sier Larsen.

Det har vært varslet at det kan være snøskredfare i området.

– Det har kommet mye snø de siste dagene, det snødde og var vind i går. Det har snødd mye den siste uken, så man må være på vakt, sier Larsen.