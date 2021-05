Likfunn på Karmøy kan gi bestemor i Iran svar på gåten om lille Artin

Bilde av Artin tatt under reisen mot Storbritannia. Foto: Privat

I byen Sardasht viser Menije Yusifijan frem bilder av barnebarnet, Artin. I over 7 måneder har familien i Iran forsøkt å finne ut hva som har skjedde med den 15 måneder gamle gutten. Han forsvant da båten han og foreldrene var ombord i veltet i den engelske kanal. Foreldrene og søsknene druknet, Artin ble aldri funnet.

- Akkurat nå vet vi ikke om den yngste sønnen lever eller ikke. Vi vet ikke hva som har skjedd. Jeg håper vi snart får vite om han lever eller ikke, forteller en gråtende bestemor Menije Yusifijan TV 2.

Drømte om et bedre liv i Storbritannia

Sønnen hennes, Rasol (36), tok med seg konen, Shiwa (33), og deres tre barn, Anita (9 ), Armin (6) og Artin (1), for å starte et nytt liv i Storbritannia i august i fjor.

Artin sammen med søsteren Anita (9) og broren Armin (6) Foto: Privat

Fra hjembyen i Iran, Sardasht, reiste den iranskkurdiske familien via Tyrkia og Italia til den franske byen Calais. De skal ha betalt menneskesmuglere flere hundretusen kroner for å få dem frem til målet.

Familien brukte flere måneder på reisen fra Sardasht til den franske byen Calais.

- Mitt ønske var at Rasol skulle komme trugt frem sammen med konen og barna, men det gjorde han ikke, forteller Menije.

Bilde av familien ble tatt av en venn under reisen mot Storbritannia. Foto: Privat

Far, mor, søster og bror druknet

For på den siste etappen på ferden til Storbritannia gikk det galt. 27. oktober fikk familien beskjed av menneskesmulgerne de hadde betalt om at det var plass til dem ombord i en båt som skulle ta dem over den Engelske kanal. 23 flyktninger ble plassert ombord i en båt, som egentlig var beregnet til åtte personer. Det var mye vind og bølger den morgenen, og 8 km fra land veltet båten, og alle som var ombord havnet i vannet. Pappa Rasol, mamma Shiwa, datteren Anita og sønnen Armin druknet og ble funnet av redningsmannskapene. Artin var sporløst forsvunnet.

Bestemoren har helt siden hun fikk høre om ulykken, klamret seg til håpet om at noen av de som overlevde forliset har tatt seg av ettåringen, og at han vil dukke opp i live.

- Jeg håper noen har funnet ham og passer på ham. Vårt ønske er å finne ham, og hente ham hit, forteller bestemoren til TV 2.

Mystisk funn på Karmøy

Over hele Europa har mennesker, som kommer fra fra Iran og kurdiske områder, engasjert seg i å finne ut hva som har skjedd med ett år gamle Artin. Og kort tid etter nyttår fikk familien i Saradsht meldinger, via meldingstjenesten Whatsapp, om at et levningene av et barn var funnet like ved Skudeneshavn, på Karmøy i Norge.

Her, like ved Skudeneshavn ,ble levningene av et barn funnet i sjøen 1. januar i år. Foto: Robert Reinlund

En hobbyfisker fant liket i sjøen, 1. nyttårsdag i år, og varslet politet. Frøydis Thorsen bor like ved og var der da politiet hentet levningene opp fra fjæresteinene.

Frøydis Thorsen bor like ved funnstedet på Karmøy. Foto: Robert Reinlund

- Jeg så jo at det hadde med seg en liten bylt, og at den ble lagt inn i likbilen. Fikk ikke vite noe mer. Men så leste jeg jo da på nettet at det ble funnet med en kjeledress og rednings vest på, forteller Frøydis da TV 2 møter henne ved funnstedet fem måneder etter.

Barnet bar preg av å ha vært i sjøen lenge og etterhvert kobler politiet funnet mot ulykken der Artin forsvant.

Norsk politi har kontaktet fransk politi for å få sjekket DNA fra levningene, som ble funnet på Karmøy, opp mot DNA-profilene de fire familiemedlemmene som druknet. Men enda venter de på et endelig svar fra Frankrike.

Venter spent på DNA-svar

I Iran venter bestemor Menije spent på resultatet av DNA-svaret. Selv om hun helst skulle funnet Artin i live, er hun forberedt på det verste.

Familien har holdt av en plass til Artin på gravplassen i Sardasht. Foto: TV 2

Familien i Sardasht har enda ikke lukket graven der foreldrene og søsknene er begravet. De har de holdt av en plass til den lille gutten.

– Det beste hadde vært om vi kunne hente ham hit levende. Men hvis det slik at han ikke lever lenger, ønsker vi å få liket hans hit hvis det blir funnet, sier bestemoren.