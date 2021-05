Avslørte babynyhet på direkten

Fredag gikk Amalie Haugen Øvstedal videre fra live-sendingene i «The Voice». 24-åringen fra Romsdalen fremførte en låt på sin egen dialekt og imponerte både seerne og mentorene.

Under «knockout»-rundene, som ble forhåndsinnspilt i vinter, var hun usedvanlig nervøs, følte seg kvalm og måtte kaste opp. Hun tenkte «Jeg kan ikke leve av det her hvis jeg skal være så nervøs hver gang». Den dårlige formen skulle imidlertid vise seg å ha naturlige grunner.

Kort tid etterpå viste det seg nemlig at hun var gravid.

Ikke planlagt

Øvstedal tar for tiden en bachelorgrad i «utøvende rytmisk musikk». Samtidig er hun med på The Voice og satser på musikkarrieren. Å bli gravid nå, var ikke en del av planen.

– Det kom som et sjokk. Jeg må innrømme det. Men så tenkte jeg at herregud, jeg er 24 år, det her går fint. Jeg kan klare dette hvis jeg bare bestemmer meg for det, sier hun til God kveld Norge.

Nå er hun glad for at hun skal bli mamma. Videre forteller hun at kjæresten hennes ble like sjokkert som henne, men at de fort bestemte seg for at dette var noe de skulle klare.

– Nå er det noe alle gleder seg til. Det var en velkommen overraskelse, konstaterer hun.

Skummelt å slippe nyheten på TV

Da Øvstedal fant ut at hun var gravid syntes hun det var skummelt å måtte fortelle det til produksjonen.

– Jeg tenkte «å nei, nå har de satset på meg», innrømmer hun.

I ettertid roser hun produksjonen for hvordan de har støttet henne og lagt til rette for at hun skal kunne fortsette å være en del av musikkonkurransen.

– Så det har ikke vært noe problem. Jeg har fått utelukkende positive kommentarer, sier hun.

24-åringen synes det var skummelt å slippe nyheten på TV, men påpeker at det ville vært rart å ikke adressere graviditeten.

– Magen var jo der, sier hun.

Termin én måned etter finalen

The Voice-finalen går av stabelen fredag 28. mai.

Østedal er i skivende stund snart åtte måneder på vei. Hun har termin 1. juli, og rekker derfor finalen i god tid før fødselen.

Avslutningsvis forteller The Voice-deltakeren at det er en liten jente hun bærer på.