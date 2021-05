Tar et oppgjør med netthets: – Veldig synd at så mange sitter med slike holdninger i 2021

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ikke alle tilbakemeldingene har vært like hyggelig etter at Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud delte at de venter barn.

Farmen-paret Tonje Garvik og Lene Sleperud delte denne uken nyheten om at de venter sitt første barn sammen.

– Vi er overveldet av all responsen og synes selvfølgelig det er kjempehyggelig! Det ble plutselig veldig ekte når vi sa det høyt, fortalte paret til God kveld Norge.

Men ikke all respons har vært like positiv.

«Stakkars barn»

Paret avslørte nyheten med et bilde på sine Instagram-profiler, og blant hyggelig kommentarer og gratulasjoner, har det også tikket inn hets i kommentarfeltet under.

Fredag delte Sleperud en skjermdump av kommentarer som var støtende.

«Stakkars barn. Den viktigste faktoren for et barns suksess er en tilstedeværende far og mor, at dere frarøver barnet dette fordi «men jeg vil», er forkastelig», skrives det under bildet.

– Grunnen til at vi delte dette var for å belyse noen av de holdningene som dessverre fortsatt finnes i samfunnet, og som vi møter i vår hverdag som et offentlig lesbisk par, forteller Sleperud til God kveld Norge.

Videre forteller den tidligere «Farmen»-deltakeren at dette kun er ett eksempel på stygge kommentarer i sosiale medier.

– Det jeg synes er trist med det hele, er at store deler av kritikken går på at homofile ikke fortjener å være foreldre. Jeg blir veldig nysgjerrig på hvor slike holdninger kommer fra, for det har ikke rot i virkeligheten, forteller hun.

Sleperud understreker at paret mottar en hovedvekt av hyggelige tilbakemeldinger i innboksen og på Instagram, men at kommentarfeltene på Facebook er verstingen for hets.

– Vi ser det er en del i kommentarfeltet når man deler, spesielt på Facebook, der er det ekstremt mye, forteller hun og legger til:

– Det er veldig synd at så mange sitter med sånne holdninger i 2021. Jeg tror det kommer av redsel og uvitenhet, og det må en holdningsendring til for å forstå at hatefulle utsagn ikke er greit.

Sleperud henviser også til flere artikler som har blitt delt av paret på Facebook, fylt av hatkommentarer.

– Alle har forskjellige verdier og syn, og det er greit, men når det går over til hat, sjikaner og trusler, burde det filtreres da det ikke gir noe verdi eller rom for fruktbare diskusjoner. Da bør slike kommentarfelt heller modereres eller stenges, forteller hun.

Ønsker å fortsette å dele

På tross av hatkommentarer forteller Sleperud at paret ikke lar seg påvirke og at de heller ønsker å snakke om temaet for å bryte ned fordommene.

– Det er en motivasjon for å fortsette å dele for å normalisere, forteller hun og legger til at hun får flere meldinger fra homofile par som er redd for å dele sine historie på grunn av stygge holdninger på nett.

– Jeg tror at hvis det er flere som tør å være åpne så bidrar det til at forhåpentligvis flere følger med. Vi må fortsette å støtte opp og sende fine meldinger til hverandre, forteller hun.

Paret er nå 17 uker på vei, denne uken gjestet de God morgen Norge og fortalte om den omfattende prosessen med å bli foreldre med IVF, eller prøverørsbefruktning som det også kalles.

Nå ønsker de å fortsette å belyse temaet og mener vi er heldige som bor i et land som Norge.

– Vi har kommet veldig langt i Norge og det beviser mange av de meldingene vi har fått, men det er viktig å fortsette å belyse disse sakene og prøve å drepe fordommene, forteller Sleperud og legger til:

– Det gjør at man ser viktigheten i å tørre å stå i det og vise livet sitt selv om det ikke er akseptert av alle enda. Vi kommer til å gi vårt barn endeløs kjærlighet og trygghet, hvorfor skal ikke det være det samme som alle andre foreldre ønsker.