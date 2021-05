Nå kan Liverpool gjøre City til mestere

Det er klart etter at City slo Crystal Palace 2-0 i London lørdag. Sergio Agüero og Ferran Torres scoret målene.

En Liverpool-seier over Manchester United på Old Trafford sikrer tittelen for City, mens uavgjort gjør at det kun er vill teori som kan hindre dem.

De har nå 80 poeng med fire kamper igjen, mens Manchester United har 67 med fem kamper igjen.

City trengte før helgens runde seks poeng for å vinne ligaen for sjuende gang. Det kan altså skje søndag, eller om de slår Chelsea neste lørdag.

City har allerede vunnet Ligacupen denne sesongen. De kan også gå til finalen i Champions League, der de vant 2-1 på bortebane i første kamp mot PSG.

– Manchester United hadde ikke så mange perioder der de var så forbaska gode som City er nå. Jeg tror at når Guardiola takker for seg, og han kommer til å vinne mer, vil man se på det som det beste fotballaget som har vært i engelsk fotball, sier fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Reservepreget

Vel vitende om at den viktige returkampen i mesterligaens semifinale mot Paris Saint-Germain venter onsdag, sendte City-manager Pep Guardiola et reservepreget mannskap på banen i London lørdag. Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan og forsvarssjefen Ruben Dias var alle henvist til benken.

57 minutter var spilt da Sergio Agüero sendte gjestene i ledelsen etter forarbeid av Benjamin Mendy.

Argentineren fikk en sjelden sjanse fra start i det som er hans siste sesong i den lyseblå City-drakten.

To minutter etter ledermålet doblet Ferrán Torres til 2-0 for bortelaget. Agüero og Sterling sto for regien ved den anledningen.