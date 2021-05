Tok dem ikke i bruk i Norge – nå donerer Erna Solberg 100 nødrespiratorer til Moldova

– Jeg er glad for at Norge har donert 100 nødrespiratorer, sier statsministeren.

I mars 2020 bestilte regjeringen 1000 nødrespiratorer som skulle brukes til å bekjempe koronaviruset.

Leger og sykepleiere reagerte kraftig, og mente de nye nødrespiratorene ikke kan behandle koronasykdommen covid-19.

Et år senere var de 1000 nødrespiratorene fortsatt ikke hentet fra fabrikken, ifølge VG.

Nå melder Statsministerens kontor (SMK) at Norge donerer et parti med nødrespiratorer til Moldova.

– Jeg er glad for at Norge har donert 100 nødrespiratorer fra Lærdal Medical for å bistå Moldova i håndteringen av pandemien, sier statsminister Solberg.

Snakket med presidenten

Statsministeren hadde fredag en telefonsamtale med Moldovas president Maia Sandu for å diskutere pandemien, de bilaterale forbindelsene og internasjonalt samarbeid.

Ifølge SMK er Moldova takknemlig for donasjonen av norske nødrespiratorer. Landet er svært hardt rammet av korona-pandemien.

Det norskledede COVAX-samarbeidet vil bidra til å dekke 20 prosent av vaksinebehovet til befolkningen i Moldova.

Statsministeren sier at Norge nå jobber tett med Romania og EU-kommisjonen for å legge til rette for vaksinedonasjoner fra Romania til Moldova.

Hardt rammet

Det er registrert over 250 837 koronasmittede i Moldova, som har en befolkning på 3.4 millioner.

I følge statistikk fra Worldometers har over 5800 personer dødd med koronasmitte i landet.