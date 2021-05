Skistad takker nei til rekruttlandslaget

Det bekrefter Skistad overfor NRK. Hun skal fram mot vinteren trene i regi av egen klubb, Konnerud.

– Jeg har tatt et valg om å stå utenfor rekruttlandslaget. Det blir et bra team og opplegg på Konnerud som passer meg bra, sier hun til statskanalen.

– Jeg er fortsatt veldig usikker på det som skjer rundt opplegget på rekruttlandslaget. Jeg føler at jeg utvikler meg bedre på andre måter og med et annet opplegg, tilføyer Skistad.

Langrennsprofilen skal ha hatt tilbud om å fortsette på rekruttlandslaget, men valgte å takke nei til dette.

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Stavås Skistad ikke har passet inn i måten rekruttlandslaget trener på.

– Det trenes på en helt annen måte og med en helt annen mengde enn det hun mener er best for seg selv.

– Hun er et produkt av klubbmiljøet rundt Drammen og Konnerud. Landslaget har svært begrenset del av æren for at hun er blitt god. De har derimot sin del av skylden for at det har gått tungt. Jeg forstår valget, men så får vi bare håpe at hun kan komme tilbake på et høyere nivå. Men hun kan ikke bli en av verdens beste skiløpere uten å tåle å trene tilnærmet slik de gjør på landslaget nå. Hun mangler grunnlaget til å matche Linn Svahn, Jonna Sundling og de andre i verdenstoppen, sier Skinstad.

– Viser dette at Stavås Skistad er en vanskelig person for landslaget å håndtere?

– Hun responderer ikke likt på trening slik man skulle forvente. Hun er kanskje litt vanskelig, men hvorfor skulle det være et problem? Det viser at rekruttlandslaget og Skiforbundet har vært for dårlige til å legge til rette for henne. Å behandle alle tilnærmet likt gir for ulike utfall. Man kan rette kritikk i begge retninger. Det er også for lettvint for en voksen utøver å bare peke på opplegget og treneren. Det er tross alt bare å la være å gjøre det og heller gjøre som du selv vil. Det er ingen som driver med tvang, sier Skinstad.

22-åringen har et par skuffende sesonger bak seg etter gjennombruddet i Seefeld-VM i 2019.

Norges Skiforbund offentliggjør landslagene for den kommende OL-sesongen tirsdag.

