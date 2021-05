GOD KVELD NORGE (TV 2): Marie Ulven (22), kjent under artistnavnet Girl in Red, hylles av Taylor Swift på Instagram.

Nylig slapp Marie Ulven albumet «If I Could Make It Go Quiet», under artistnavnet Girl in Red.

Ulven har fått en enorm internasjonal oppmerksomhet, og pryder for tiden store billboards i Times Square i USA. Førstkommende mandag opptrer 22-åringen på et av Amerikas største talkshow med Jimmy Fallon.

Kommer ikke over det

Foto: Instagram/@taylorswift

Ulven deler nyheten stolt på sin Instagram, og søndag fikk hun enda en grunn til å smile da selveste Taylor Swift hyllet det nye albumet på sin Instagram.

«Okay, alle sammen. Slipp alt nå og støtt, strøm og kjøp dette albumet for det er spektakulært», skriver Swift på sin Insta-story og legger til:

«hele albumet på repeat», skriver hun over coverbildet til Girl In Reds album.

Swift tagget Ulven i innlegget, som igjen delte dette på sin Instagram. På Twitter deler 20-åringen at hun aldri vil komme seg igjen etter at Swift har kalt platen hennes for spektakulær.

Takker fansen

22-åringen ble for alvor kjent da hun vant prisen «årets Urørt» med låta «I wanna be your girlfriend» i 2018 og siden den gang har det bare gått oppover for Horten-jenta. Tidligere har hun også blitt løftet frem av superstjernen Billie Eilish, som hadde Girl in Red som en av sine favoritter på Spotify.

På sin Instagram takker Ulven fansen for alt etter at hun slapp ablumet.

«Albumet mitt er ute, og jeg vet ikke hva jeg gjør med meg selv og tenker på det. Jeg ville ikke vært her uten dere», skriver hun.