Grøvdal satte verdensrekord

Jubeldag for friidrettsstjernen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) satte lørdag uoffisiell verdensrekord på 5 km gateløp.

Den tidligere rekorden på 5 km lød på 14.43 og tilhørte kenyanske Beatrice Chepkoech. Hun løp i likhet med Grøvdal i et felt der både menn og kvinner deltok.

I dag klokket Grøvdal klokket inn på 14.39.

– Hvis det stemmer, er det sjukt, sier hun.

Bekreftelsen kom like etterpå.

– Det er deilig. Det er en stor lettelse, sier Grøvdal.

– Jeg må si meg fornøyd når jeg setter verdensrekord. Det er veldig deilig å springe på en så god tid. Jeg vet at jeg er i god form, fortsetter Grøvdal.

Det er foreløpig usikkert om Grøvdals løp blir gjeldende verdensrekord, siden løypen ikke ble målt i forkant slik man skal for å få offisielle rekorder. Men rekorden kan bli godkjent i etterkant.

– Det som er utfordringen er at løypen skulle være oppmålt av person med internasjonal ratifisering. Det finnes ikke i Norge, og det kunne ikke vi få til på kort varsel. Spørsmålet er om man ser på det med litt fornuftige øyne. Vi har filmet alt, og det er ikke mulig å løpe snarveier her, sier arrangementsansvarlig Hans Jørgen Borgen.

Han forteller at Grøvdals trener Knut Jæger Hansen visste om denne utfordringen før løpet.

Grøvdal fikk god drahjelp underveis, men tanken på verdensrekord streifet henne ikke.

– Jeg slo det litt fra meg, men jeg tror han økte litt uten at jeg fikk det med meg. Det var ingen som sa underveis at jeg lå an til å ta rekorden, sier hun.

Løpet ble gjennomført på Maarud potetgulls fabrikkområde i Sør-Odal. Bjerkeli Grøvdals trener Knut Jæger Hansen er ikke overrasket over 30-åringens superløp.

– Det er veldig bra. Kjempesterkt, men samtidig ikke overraskende ut fra hva hun har vist på trening, sier Hansen.

Målet før løpet var å komme under 15 minutter.

– Vi ønsket ikke ha for mye fokus på tid, mer på gjennomføring. Men hun løste det utmerket. De siste kilometerne gikk fort, sier treneren.

Grøvdal skulle ha sesongåpnet for et par uker siden, men da ble den planlagte konkurransen avlyst på grunn av koronarestriksjoner.

Friidrettsprofilen fra Isfjorden hadde selv den gamle norske bestenoteringen på distansen på 15.04. Den ble satt i fjor.

Kun fem andre europeiske kvinner har løpt fem kilometer gateløp på under 15 minutter.

Senere lørdag løper Sondre Nordstad Moen halvmaraton i den samme løypa.

