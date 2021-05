– Indiske myndigheter ignorerte advarsler før koronaeksplosjon

India er i dyp koronakrise, og nå forteller forskere at de advarte myndighetene før det enorme smitteutbruddet.

Mer enn 215.000 mennesker har mistet livet med koronavirus i India. Det siste døgnet er det registrert 392.000 nye smittetilfeller i landet, etter at de på lørdag satte ny global smitterekord med 401.000 nye smittetilfeller.

Søndag satte India nok en dyster rekord, med 3689 registrerte koronadødsfall det siste døgnet.

Det kriserammede landet har til sammen 19,5 millioner påviste smittetilfeller, og både dødstall og smittetall stiger raskt.

Nå kommer det frem at den verste krisen kunne vært avverget.

Droppet strenge tiltak

Fem forskere som er del av et forum nedsatt av myndighetene har fortalt Reuters at de advarte indiske myndigheter allerede tidlig i mars om en ny og mer smittsom variant av viruset.

Til tross for advarsler om at den nye mutasjonen var på vei til å spre seg i landet, valgte myndighetene å ikke innføre strenge restriksjoner for å stanse smittespredningen.

I stedet ble det avholdt en rekke religiøse festivaler og politiske valgmøter, hvor millioner av mennesker samlet seg – de fleste av dem uten munnbind. Blant arrangørene for de politiske møtene var statsminister Narendra Modi, andre ledere i hans parti og opposisjonspolitikere.

Modi har blitt kraftig kritisert for sin håndtering av pandemien, og det gjenstår å se hvorvidt det vil bli avgjørende når inderne avholder valg i 2024.

Indias statsminister Narendra Modi under en tale 10. april. Foto: Diptendu Dutta / AFP

Varslet

Forumet av forskere som utformet advarselen kalles INSACOG ( Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium), og ble opprettet i desember for å oppdage mutanter av viruset. INSACOG består blant annet av forskere fra ti laboratorier rundt om i India.

Ifølge en av forskerne ble advarselen om den nye varianten gitt til en høytstående ansatt i myndighetene, som rapporterer direkte til statsministeren.

Reuters skriver at det ikke er kjent om advarselen noen gang nådde statsministeren. Den indiske statsministerens kontor har ikke besvart nyhetsbyråets henvendelser om saken.

Ajay Parida, som leder Indias institutt for biovitenskap og er medlem i INSACOG, har fortalt Reuters at de oppdaget virusvarianten B.1.167 allerede i februar. Det er denne mutanten som har blitt kjent som den indiske virusvarianten.

Informasjon om oppdagelsen av den svært smittsomme varianten ble delt med Indias nasjonale senter for folkehelse, som sendte funnene videre til det indiske helsedepartementet. Departementet har ikke besvart Reuters' spørsmål om saken.

Sprengt kapasitet

Indias smittetall er ekstremt høye, samtidig som overfylte krematorier og gravlunder har skapt mistanke om at tallene i virkeligheten er enda høyere. I et land med stor fattigdom dør mange trolig av covid-19 uten å ha fått påvist smitte.

Kapasiteten ved enkelte krematorier i hovedstaden New Delhi er sprengt, og flere har sett seg nødt til å tenne likbål i parker og på parkeringsplasser. Indias sykehus er overfylte med koronapasienter, og syke dør i køen for å få oksygen.

Helsevesenet er helt overbelastet, og myndighetene setter nå sin lit til massevaksinering. Lørdag ble det offisielt åpnet for vaksinering av alle over 18 år, mellom 500 og 600 millioner til sammen.

Hittil er det kun helsearbeidere i «frontlinjen», indere over 45 år og de med underliggende sykdom som har fått tilbud om vaksine.

Både i New Delhi og mange delstater er det imidlertid mangel på vaksine, og myndighetene får kritikk for å ha eksportert millioner av doser til andre land.

Eksporten er nå stanset, men bare 150 millioner av landets 1,4 milliarder innbyggere har hittil fått minst én dose. Bare 25 millioner har fått to doser.

Stor smittespredning gjør at mange indere holder seg hjemme og ikke tar sjansen på å oppsøke vaksinasjonssentre, mens andre som registrerer seg for vaksinering havner i endeløse køer.

(TV 2 / NTB)