– Jeg har alltid vært en stolt sykepleier, og jeg er ikke mindre stolt nå

– Jeg har et blodgass-svar her.

Sykepleieren dunker på det tjukke glasset inn til isolatet. To sykepleiere studerer tallene på det lille arket. Her får de svaret på hvordan pasienten responderer på oksygenbehandlingen. “Evy” og “Ove” står det skrevet med tusj på de blå frakkene på innsiden av vinduet.

Vi er på et høyrisikosmitteisolat på Ullevål Universitetssykehus. Pasienten med covid-19 trenger pustehjelp og tett oppfølging fra to sykepleiere døgnet rundt.

24/7: To sykepleiere følger opp pasientene døgnet rundt inne på isolatet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Smittetallene og antallet sykehusinnleggelser synker i Norge.

I november var situasjonen en helt annen. På rekordtid opprettet Oslo universitetssykehus en helt ny korona-avdeling på Ullevål, kalt NIV intermediær kohort. På denne avdelingen ligger pasienter som er for syke til å ligge på en ordinær sengepost, men fortsatt mottar oksygenbehandling i våken tilstand.

– Da jeg fikk denne muligheten var valget enkelt. Jeg reiste til Oslo fordi det var et prekært behov for sykepleiere der.

Evy Oterholm Grimsmo (56) sitter på et hotellrom i Oslo og strikker. Hun forteller om forespørselen som hun fikk en dag hun var på jobb på St. Olavs hospital i Trondheim.

Enkelt valg

PAUSE: Evy kobler av med strikking eller en løpetur i Oslo mellom vaktene på Ullevål sykehus.

– Jeg tenkte at det var spennende, og jeg ville veldig gjerne bidra, spesielt når jeg vet at sykepleierne i Oslo har stått i det på en helt annen måte enn det vi har gjort i Trondheim.

Hun forlot ektemannen i Trondheim og satt kursen for Oslo.

Hver dag i to uker har Evy tatt trikken fra hotellet, som ligger bak Slottet, til Ullevål sykehus.

– Jeg er i Oslo for å jobbe, så det har blitt 14 av 14 arbeidsdager, men det har vært veldig bra. Det er en fantastisk gjeng å jobbe med, sier Evy.

KOLLEKTIVT: Etter en lang kveldsvakt venter Evy på trikken.

Siden oppstarten i november har det vært 160 sykepleiere innom avdelingen som har behandlet ca 90 pasienter.

LEDER: Kristin Hjelkrem er intensivsykepleier og leder for den midlertidige avdelingen.

– Det har ikke vært så mange pasienter her i det siste, så vi stenger sykestue 7 frem til i morgen, så får vi se.

Det er Kristin Hjelkrem som snakker. Hun står foran kveldens lag med sykepleiere som på skift skal jobbe to timer av gangen inne hos de alvorlig syke pasientene.

– Det er personellkrevende å jobbe på isolat med denne pasientgruppa. De trenger pustehjelp. Derfor har vi behov for kompetanse på maskebehandling med respirator. Alle de omdisponerte sykepleierne fra andre sykehus i Oslo og andre steder i landet, som Evy, har den kompetansen, sier Hjelkrem, som er intensivsykepleier og enhetsleder.

OPPLÆRING: Sykepleierne som er hentet inn fra andre sykehus får en kort introduksjon om utstyret som brukes av intensivsykepleier Even Enggrav, før de kan begynne å jobbe med pasientene.

Isolat

Evy er klar for første skift inne på isolatet. En av kollegaene finner frem en tjukk tusj og skriver navnet hennes med store bokstaver på den blå heldekkende frakken.

Grunnutrustningen er maske, visir, briller og gummihansker.

HELDEKKENDE: Sykepleierne er gjemt bak så mye utstyr at navnet skrives rett på den blå frakken for at pasienter og kolleger skal kunne skille de fra hverandre.

– Det er spesielt å ligge på isolat. Pasientene blir veldig for seg selv. Det er nesten umulig med øyekontakt, siden vi er så påkledt. De får ikke med seg mimikken i ansiktene våre. Jeg vil tro de får en følelse av å være veldig syke.

Inne på isolatet prøver Evy å formidle trygghet til pasienten som opplever ikke å få puste. Hun forteller at hun ofte må rope til pasienten for å bli hørt gjennom alt utstyret.

– Jeg setter meg på sengekanten i fullt smittevernutstyr og prøver å stryke dem over håret, selv om det er med en hånd med hanske på. Det gir ikke samme nærkontakt, men vi må prøve å vise en medmenneskelighet og forståelse i en veldig vanskelig situasjon for pasienten.

Flere døde

Blant de 90 pasientene som har fått behandling ved NIV intermediær kohorten, er det flere som er døde.

– Vi har hatt noen dødsfall her. Vi har alle latt oss overraske hvor syke Covid-pasientene kan bli. Så det har periodevis vært tøffe tak for sykepleierne. De er inne på isolatet sammen med veldig syke pasienter som heller ikke får ha besøk av pårørende, sier Kristin Hjelkrem.

Også Evy Oterholm Grimsmo har opplevd å miste pasienter de to ukene hun har jobbet her.

– Det er fint å få lov til å være med noen inn i døden. Det høres kanskje rart ut, for det er veldig trist, men samtidig fint å kunne være der for pasienten og de pårørende. Det gir mening når vi får tilbakemeldinger på den pleien og omsorgen vi prøver å gi i en veldig vanskelig situasjon.

Etter to timer på isolatet får Evy hjelp til å ta av den blå frakken. Ansiktet er svett og har spor etter maske og visir.

– Det er deilig med en liten pause etter to timer med alt dette utstyret på.

RAPPORT: Evy fyller ut rapporten etter to timer på isolatet. Hjerterytmen til pasientene kan ses å skjermen bak.

Etter noen hektiske uker med mange innlagte pasienter, er stemningen på avdelingen mer avslappet nå med bare tre personer innlagt.

– Jeg håper vi blir kvitt coviden og kan begynne å leve et normalt liv, men jeg synes det blir trist å legge ned denne enheten her med så mye bra folk samlet på et sted. Jeg er veldig stolt av å være leder for denne gjengen med sykepleiere, som virkelig brenner for sykepleieryrket, sier Kristin Hjelkrem.

– Jeg har alltid vært en stolt sykepleier, og jeg er ikke mindre stolt nå. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten.