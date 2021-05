Oppfordrer Braut Haaland til å finne seg en bra kvinne

Erling Braut Haalands agent Mino Raiola er ikke som alle andre agenter. Han har flere av verdens største fotballnavn på klientlisten, blant andre Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.

Raiola er ikke skuddredd. Den kontroversielle og mektige italieneren har irritert på seg både Sir Alex Ferguson og klubbledere verden rundt de siste tiårene. Men han er også en agent som stiller krav til spillerne han representerer. Og han har et åpenbart talent som salgsmann.

I påsken la han og pappa Alfie Haaland ut på en friertur til Barcelona og Real Madrid.

– Haalands far skulle en tur til Marbella. Han ønsket å reise, noe jeg også ville. Jeg skulle gratulere Laporta og så videre til Madrid. Vi gjorde alt i èn omgang. 99 prosent av gangene jeg reiser vet ingen hvor jeg er, sier han i et stort intervju med AS.

Men denne gangen ble Raiola og pappa Haaland møtt av en fotograf på flyplassen i Barcelona. Da startet spekulasjonene.

Raiola mener både Barcelona og Real Madrid, til tross for økonomiske problemer, har råd til å kjøpe nordmannen.

– Jeg har ikke studert regnskapene deres, men det tror jeg de kan. Men jeg vil snu spørsmålet på hodet. Har Real Madrid råd til ikke å kjøpe Braut Haaland? Eller Barcelona? Det er en av jobbene til klubbdirektørene. Hopper man på toget, eller lar man det gå?

Raiola mener Braut Haaland har mange av de samme egenskapene som gjorde Zlatan og Ronaldo til superstjerner.

– For Haaland kommer fotball foran alt annet. Som Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic. De har gjort fotball til sentrum i livene sine. Haaland vet ikke hvilke restauranter som finnes i Dortmund. Han jobber hardt for å bli bedre. De store mesterne, etter min mening, er også de enkleste menneskene. Og det er viktig å ha en bra kvinne ved din side. Det er nøkkelen for å skape din indre sirkel, sier han.