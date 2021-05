Støre heiste flagget på Arbeidernes dag: – Vakkert

– Nydelig, konstaterer Støre når han ser opp på flagget han nettopp har heist opp i sin egen hage.

Sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik heiste han lørdag morgen det norske flagget for å markere 1. mai, Arbeidernes dag.

– Det er en stille dag, så det vaier ikke. Men det henger trygt. Norsk flagg i mai-vær er vakkert, sier Støre.

– Koronapreget feiring

Det blir en annerledes 1. mai-feiring enn normalt på grunn av koronarestriksjoner, blant annet uten den tradisjonsrike talen på Youngstorget. Dagen skal likevel markeres på ulike vis.

– Det er en utrolig kreativitet rundt å gjøre noe ut av markeringen. Vi skal være med på fine digitale sendinger, sier Støre.

Ap-lederen har program fra morgen til kveld, hvor han blant annet skal gjøre en markering med AUF-lederen foran 22. juli-monumentet i regjeringskvartalet og besøke arbeidere på jobb.

– Det går an å gjøre en markering av dagen, men det å gå i tog med musikk på en fin mai-dag, får vi ikke.

Vil skape jobber

Støre sier hovedsaken hans på årets 1. mai nettopp er arbeid.

– Over 200.000 står utenfor arbeid. Vi er opptatt av utfordringen med å sikre at unge mennesker kommer inn og får en fast stilling de kan leve av. Og så tror jeg mange er opptatt av hva politikken kan gjøre med at vi bor i et land hvor forskjellene øker. Dette blir sentrale temaer fram mot valget, sier Støre.

Følsvik er også bekymret for den høye arbeidsledigheten, som hun påpeker ikke har vært høyere siden andre verdenskrig.

– Det å få folk inn i jobb igjen og skape nye, trygge arbeidsplasser med faste stillinger, er den viktigste oppgaven for oss fremover. Vi har mange andre saker vi skal ta tak i, men det å skape jobber blir det aller viktigste.

Støre avsluttet flaggheisingen med et ønske til det norske folk:

– God 1. mai!

Frykter uro i Tyskland

Støre og Følsvik holder dagens hovedappeller i Arbeiderpartiet og LOs 1.mai-sending kl. 12.40, som du kan følge på 1mai.no fra klokken 11.

I Tyskland frykter politiet voldelige demonstrasjoner under 1. mai-markeringen, etter at både ytterliggående høyre- og venstreaktivister har planlagt demonstrasjoner. Bare i Berlin er 5.000 politifolk satt i beredskap.

Mens det først og fremst er venstresiden som tradisjonelt markerer 1. mai, har også høyreekstreme de siste årene satt sitt preg på dagen i flere tyske byer. I år ventes det også protester mot myndighetenes nedstengning og smitteverntiltak.

Medlemmer av den såkalte Querdenker-bevegelsen, som har vært mest aktive i kampen mot smittevernrestriksjoner, har varslet en demonstrasjon i Berlin lørdag ettermiddag.

Politiet frykter at mange vil bryte det nattlige portforbudet, og at det skal komme til voldelige sammenstøt mellom høyre- og venstreekstreme når mørket faller på.

(TV 2 / NTB)