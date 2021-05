Vaksineringen utsatt på ubestemt tid – sinnet vokser i India

Fredag satt India nok en gang ny global smitterekord, med 386.963 registrerte smittetilfeller på 24 timer. Dødstallene stiger også i rekordfart, og bare i Dehli mistet 395 mennesker livet som følge av koronasmitte. I snitt dør noen av koronasmitte hvert fjerde minutt i hovedstaden, noe som gjør at krematoriene for lengst er overfylte. Nå begynner også byen å gå tom for ved.

– Før pandemien pleide vi å kremere åtte til ti personer daglig, sier Jitender Singh Shunty til CNN. Han driver et krematorium øst i byen.

I Dehli pågår det stadig massekremeringer. Foto: Danish Siddiqui

– Nå kremerer vi 100 til 120 mennesker hver dag, forteller han.

Viktig ritual

Som følge av den enorme pågangen har Shunty måtte utvide virksomheten. Nå kremerer de også døde på selskapets parkeringsplass. Likevel er det svært trangt om plassene, og pårørende må trekke kølapp og vente i tur før de kan kremere avdøde familiemedlemmer.

I hinduismen tror man at kroppen må ødelegges før sjelen kan reinkarneres, og kremasjon er derfor et viktig ritual. Manglende tilgang til både ved og plass skaper grusomme scener.

En kvinne sørger over et tapt familiemedlem ved et krematorium i Jammu. Foto: Channi Anand/REUTERS

– Da vi skulle kremere min far, var det helt fullt ved krematoriet. En slåsskamp brøt ut mellom flere familier, sier Barkha Dutt, som jobber i Washington Post. Hun måtte til slutt ringe politiet for å få faren kremert.

Stans i vaksineringen

De mange kremasjonene peker også på et større problem. I Dehli har over 600 personer blitt kremert daglig den siste uken, noe som er over det dobbelte av myndighetenes offisielle dødstall. Dette forsterker mistanken om at de rekordhøye dødstallene trolig er kraftig underrapportert.

Sinnet mot myndighetene begynner nå å feste seg blant hos den kriserammede befolkningen. Statsminister Narendra Modi anklages for ikke å ha gjort nok for å hindre smittebølgen. Torsdag oppfordret han indere til å gå ut og stemme, samtidig som han annonserte at landets vaksinasjonsprogram er satt på pause på ubestemt tid grunnet manglende doser.

Folk venter i vaksinasjonskø i New Dehli torsdag. Nå er vaksineringen satt på pause på ubestemt tid. Foto: Rajanish Kakade/AP Photo

Landets myndigheter lover at vaksinene vil bli tilgjengelig så snart som mulig, men en rekke private sykehus sier at de ikke forventer å få leveranser før om tidligst en måned.

Sinnet vokser

For krematoriumeieren Shunty er det ingen bedring i sikte.

– Denne situasjonen vil bare bli verre. Dehli har ikke oksygen, sykehussenger eller annet medisinsk utstyr, sier Shunty. Han påpeker at Dehli mangler ambulanser til å hente alle de syke, noe som gjør at frivillige må ta seg av transporten.

– Jeg er veldig sint og på samme tid bebreider jeg meg selv, fordi jeg ikke kan gjøre mer. De som skulle håndtert dette har meldt seg ut. De kom med løfter før de forsvant, sier han.

Statsminister Narendra Modi får krass kritikk for sin håndtering av smittebølgen. Foto: Bikas Das/AP Photo

Hans sinne deles av Washington Post-ansatt Dutt.

– Jeg uttaler meg som en forbannet inder, som føler meg forrådt av den likegyldige, donedøve og fornektende holdningen jeg forsetter å se rundt meg, sier hun.

Dutt retter sitt sinne mot myndighetene, som hun i stor grad mener har skyld i faren og tusenvis av andres død.

– Vi har blitt sviktet av myndighetene og politikerne. Vi har blitt sviktet av regjeringen som ikke hadde en beredskapsplan for den andre smittebølgen, legger journalisten til.

Synker på målingene

Til tross for daglige smittetall som overgår alt India opplevde under den første smittebølgen i 2020, insisterer helseminister Harsh Vardhan at India er bedre rustet til å håndtere koronaviruset enn tidligere. Uttalelsene får flere til å reagere, deriblant Ajay Gupta. Han mistet nylig broren sin på sykehuset, som hadde gått tom for oksygen.

En kvinne sørger over ektemannen som døde av koronaviruset ved et krematorium i Dehli. Foto: Adnan Abidi/REUTERS

– Det føles som om alt er ødelagt og at noen har revet hjertet mitt i stykker. Regjeringen har skylden for broren min sin død, sier han til The Guardian.

Sinnet gir også utslag på meningsmålingene. Ifølge Global Leader Approval Tracker, opplevde statsminister Modi sitt største fall noensinne forrige uke. Til tross for at rekordmange indere nå er misfornøyd med statsministerens innsats, synes fortsatt 67 prosent at han gjør en god jobb.