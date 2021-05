Deler bilde av forslått Ghislaine Maxwell

Til tross for den store medieoppmerksomheten rundt overgrepstiltalte Ghislaine Maxwell, har det blitt delt få detaljer om den 59 år gamle britiske sosietetskvinnen siden pågripelsen i fjor sommer.

Maxwell har tidligere kun blitt fremstilt via rettskarikaturer, som denne fra forrige uke. Foto: Jane Rosenberg/REUTERS

Forrige uke dukket hun for første gang opp i retten, hvor hun erklærte seg ikke skyldig i tiltalen om menneskesmugling. Nå dukker det også for første gang opp et bilde av Maxwell, som ifølge hennes advokater og familie lever under umenneskelige forhold i fengselet.

Overvåkes

Bildet viser en avmagret kvinne med en tydelig blåveis under venstre øye. Maxwell sier hun ikke er klar over hvordan hun fikk blåveisen, men mener det kan ha en sammenheng med at hun bruker sokker og håndklær til å dekke for øynene i fengselscellen.

Sosietetskvinnen Maxwell var ikke fremmed for rampelyset, her fra åpningen av Yves Saint Laurent-butikken i New York i 2003. Foto: Evan Agostini

Fengselsbetjentene lyser nemlig inn med lommelykt hvert kvarter. Dette er for å forsikre seg om at hun fremdeles puster og ikke forsøker å ta sitt eget liv, opplyser forsvarer Bobbi Sternheim i et brev til dommeren i saken.

I brevet hevder også advokaten at fengselsbetjentene truet Maxwell med å flytte henne til en isolert avdeling av fengselet, dersom hun ikke kunne forklare hvordan blåveisen oppsto.

– Mens Maxwell er usikker på hvordan blåveisen oppsto, er hun stadig mindre villig til å dele informasjon med fengselsbetjentene av frykt for hevn, irettesettelse og straffearbeid, skriver Sternheim ifølge BBC.

Krever svar

Etter å ha lest brevet, krever dommer Alison J. Nathan at påtalemyndigheten må forklare hvorfor fengselsbetjentene utsetter Maxwell for «natteovervåkning» og om hun kan bli utdelt «passende øyedekke».

Forsvarerne har tidligere hevdet at fengselet behandler Maxwell urettferdig på grunn av Jeffrey Epsteins selvmord på fengselscella i 2019.

Ghislaine Maxwell var Jeffrey Epsteins tidligere partner og anklages for å være den overgrepsdømte milliardærens høyre hånd. Maxwell, datter av den britiske mediemogulen Robert Maxwell, skal blant annet ha introdusert Epstein for flere høytstående personer, deriblant Bill og Hillary Clinton og britiske prins Andrew.

Hun er nå tiltalt for blant annet menneskehandel i tilknytning til Epsteins overgrep. Rettssaken starter 12. juli.