Unni Askeland skadd i ulykke – barnebarnet (7) ringte ambulansen

Askeland (58) deler en video på sin Instagramprofil der hun forteller følgerene sine at hun har vært utsatt for en ulykke.

Hun var sammen med Osvald, barnebarnet hennes på 7 år, da ulykken inntraff. De to var på sykkeltur og da Askeland ble påkjørt av en bil, tok barnebarnet kontroll over situasjonen.

7-åringen ringte ambulansen

Da God kveld Norge tar kontakt med Askeland forteller hun hvor modig barnebarnet var.

– Han var tøff. Ringte å ga beskjed og var med i ambulansen. Utrolig modig og bra, sier en tydelig rørt Askeland som nå ligger på Ahus.

Videre forteller hun at hun har lært, og at hun aldri mer skal sykle uten hjelm.

På Instagram skriver hun at både politi og ambulanse var raskt på stedet.

– Jeg ble tatt vel hånd om. (...) Så fort kan dagen snu, skrekk og gru. Jeg er så glad for at alt gikk fint. Takk til alle hjelpemannskaper.

Kjendisene ønsker henne god bedring

Askeland er en anerkjent kunstner. Hun var en god venn av Ari Behn og blir ofte sett sammen med kunstnerkollega Per Heimly.

I kommentarfeltet på Instagram er det flere kjendiser som viser henne kjærlighet.

Erlend Elias skriver «Masse masse god bedring kjære vennen min», etterfulgt av to hjerter, mens Else Kåss Furuseth skriver «Å! God bedring, kjære Unni», etterfulgt av et hjerte.

I tillegg er det kommentarer fra kjendiser som Trude Drevland, Ørjan Burøe og Mariann Thomassen.