Full parkfest i Bergen – flere hundre samlet

Ved 23-tiden var det samlet over hundre ungdommer i Nygårdsparken. Ifølge TV 2s reporter på stedet er det mye fyll og høy musikk.

– Her er det full fest, sier Daniel Gangeskar.

Han anslår at det er over 100 personer i parken. Selv om mange sitter pent i mindre grupper er det en stor gjeng som danser tett.

– Det er i alle fall 30 stykker som kjører ganske hardt. De stod nærme og danset tett, sier Gangeskar.

– En frisk natt

En drøy time senere snakker TV 2 med en ordknapp operasjonsleder i Vest politidistrikt. Han bekrefter at bergenserne fortsatt er i festhumør.

– Jeg er litt kort i replikken, men det er rett og slett fordi vi blir fullstendig nedringt her nå, sier operasjonsleder Eivind Hellesund.

Han forteller at det fremdeles er ansamlinger av ungdom i Nygårdsparken, i tillegg til en rekke andre steder rundt omkring i Bergen. Politiet er ikke i nærheten av å ha kapasitet til å rykke ut på alle meldingene om feststøy.

– Det er hakkande gale, vi har ansamlinger av ungdom overalt. Dette blir en frisk natt, avslutter Hellesund.

Berusede mindreårige

Klokken 18.06 meldte politiet i Innlandet at berusede mindreårige var samlet i et område ovenfor Lillehammer camping, og ba samtidig foreldre passe på.

– Det er 9. og 10. klassinger som har samlet seg i området Årettadalen. Det er rundt 50 personer til stede nå, og antaller øker, sa operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til TV 2 i 19-tiden.

Flere ungdommer er nå i ferd med på bli hentet av sine foreldre. Det setter vi stor pris på. En mindreårig jente er hentet av ambulanse, beruset og ikke i stand til å ta vare på seg selv. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 30, 2021

En ambulanse var på stedet og hentet en mindreårig jente som ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Operasjonslederen sier at det ikke er politiets jobb å passe på feststemte ungdommer, og oppfordrer foreldre til å passe på natt til 1. mai.

– Vi ber foreldrene om å ta ansvar, og sørge for å få ungdommene hjem, sier von Obstfelder.

Måtte varsle foreldrene

Klokken 18.55 meldte politiet i Innlandet om en beruset mindreårig jente på Fagernes som ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

– Vi er på stedet og ivaretar jenta inntil foreldre blir varslet, skrev politiet på Twitter.

Ifølge politiet er det ventet at rundt 600 personer i løpet av kvelden skal delta på et cruising-arrangement, der det kjøres med bil rundt i området rundt Strondafjorden ved Fagernes. Politiet i Innlandet opplyser at de ikke setter i verk tiltak i forbindelse med arrangementet.

FOR MANGE: Politiet måtte komme til stedet for å bryte opp forsamlinger med ungdommer ved Domkirkeodden i Hamar fredag kveld. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Senere fredag kveld, like før klokken 22, melder politiet i Innlandet at over 100 ungdommer har samlet seg ved Domkirkeodden. Både Natteravnene og politiet har dratt til stedet for å løse opp situasjonen.

Rykter om slåsskamper

Også forebyggende enhet ved Manglerud politistasjon i Oslo gikk fredag ut på Facebook med en sterk oppfordring til foreldre:

Politiet i hovedstaden har fanget opp rykter om planlagt slåssing sør i byen blant elever i barne- og ungdomsskolealder, i flere skolekretser.

– Vi oppfordrer foreldre sterkt gjennom fredagen til å ha god oversikt over hvor din tenåring er, og både lytte inn om din tenåring er utrygg på noe og å plante inn tydelige holdninger til hva en gjør om en inviteres med på en planlagt slåsskamp, skriver politiet om ryktene.

I OSLO: Det hadde samlet seg en del ungdommer i parken på St. Hanshaugen i Oslo fredag kveld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Manglerud-politiet opplyser at de kommer til å være på strender og ved vannene i Marka utover kvelden.

– Vi oppfordrer foreldre til å atter en gang minne om smittevern, faren ved alkohol ute i kalde omgivelser og det å bry seg om hverandre, skriver politiet på Facebook.

Frykter fest og forsøpling

Bærum kommune frykter sammenkomster, og stenger Kalvøya to kvelder og netter i mai. Den populære øya på 260 mål rett utenfor Sandvika skal ikke være et samlingssted for store gjenger, melder Budstikka.

Fredag ettermiddag stengte øya klokken 17, og åpner ikke opp før 1. mai klokken 06.00.

– Øya vil være stengt for alle som ikke har spesifikke ærend. Dette gjør vi for å forhindre rot og forsøpling i forbindelse med at store og små grupper samler seg denne kvelden, skriver kommunen i en melding.

I Agder politidistrikt har de i løpet av fredag kveld rykket ut på en rekke meldinger om ungdomsfester og ansamlinger.

– Politiet har rykket ut på det vi har kapasitet til med hovedfokus på smittevern – det har vist seg at det å holde avstand ikke alltid er så enkelt,s skriver de på Twitter.

Bærum kommune har stengt brua til Kalvøya for å hindre sammenkomster på øya natt til 1. mai. Foto: Terje Pedersen/NTB

Også i Øst politidistrikt melder de om at de har fått flere meldinger om ungdomsfester der personer ned til 13-14-årsalderen drikker alkohol og lager bråk.

Også her oppfordres foreldre til å sjekke hvor barna deres er og hva de driver med natt til lørdag.