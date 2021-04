SV-nestlederen forsøker å rydde opp: – Selvbestemmelse betyr selvbestemmelse

SV går til valg på selvbestemt abort frem til fosteret er levedyktig, men partiledelsen erkjenner at flertall trolig bare er mulig for selvbestemt abort til uke 18. Og den skal være uten kriterier.

– Selvbestemmelse betyr selvbestemmelse, slår SVs nestleder Kirsti Bergstø fast.

Hun møtte TV 2 til intervju om hva partiet egentlig mener de går til valg på om kvinners rett til selvbestemt abort etter at partileder Audun Lysbakken skapte full forvirring om partiets vedtak torsdag kveld i VG.

Lysbakken nekter å stille til intervjuer om saken, og sender istedet Bergstø ut for å rydde opp.

VIL IKKE SVARE: Partileder Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen

– Kvinnen skal ta avgjørelsen og ikke en nemnd. Det betyr at det er kvinnen selv som skal avgjøre om et abortinngrep skal utføres, sier Bergstø.



Ekstraordinære situasjoner



Forvirringen oppstod etter at Bergstøs partileder åpnet for at det kan bli aktuelt å ha kriterier for hvilke kvinner som skal ha rett på selvbestemt abort etter svangerskapets uke 12.

Nå avviser Bergstø at det er aktuelt å innføre noe annet enn at alle kvinner skal ha rett på selvbestemt abort etter uke 12 (og i alle fall frem til uke 18). Bergstø sier kriteriene som partilederen forsøkte å ta forbehold om skal gjelde i helt ekstraordinære situasjoner.

– Det kan være for eksempel kvinner som har vært i bilulykke, ligger i koma og er gravid. Det kan være tilfeller med alvorlig psykose. Det kan være tilfeleller der man av ulike grunner kan ta beslutninger selv. De støttesystemene som kvinnen trenger er det viktig at vi beholder.

– Det er jo ikke en aktuell problemstilling med selvbestemt abort hvis du ligger i koma?



– Nettopp. Det er derfor jeg sier vi må ha en utredning, sier Bergstø.



Ingen kriterier



– Vil en kvinne som har en uproblematisk livs- og helsesituasjon kunne be om abort og få det frem til uke 18, uten å måtte oppfylle noen kriterier?



– Ja, sier SV-nestlederen.



Bergstø rydder også opp om forvirringen knyttet til om partiet fortsatt går til valg på selvbestemt abort til uke 22.

– SV går til valg på at kvinner skal ha selvbestemt abort til uke 22. Det ser ut som om vi i alle fall kan få flertall for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18, sier Bergstø.