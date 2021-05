Når det skal kjøpes ny bil, er valg av farge en viktig del av prosessen. At fargen «stemmer» med trender i markedet har dessuten betydning når bilen skal selges igjen – noen farger er mer populære, og dermed mer lettsolgte brukt enn andre.

Hvilke farger som er mest populære skifter litt med tidene, men en oversikt fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at i dagens norske bilpark er det svart som dominerer.

Mer enn hver fjerde bil har nettopp denne fargen, tett fulgt av grå. Slår vi sammen svarte og grå biler, står disse alt i alt for nærmere halvparten av den norske bilparken, med totalt litt over 1,3 millioner biler.

Blå er den eneste "rene" fargen som hevder seg når det skal velges farge på bilen.

Blå eneste «rene» farge

Disse 5 fargevariantene er det flest av i Norge:

1. Svart: 676.997

2. Grå: 637.735

3. Sølv: 357.695

4. Blå: 295.236

5. Hvit: 292.779

Dette viser at norske bilkjøpere ikke er særlig farge-sprudlende. Av de såkalt kromatiske fargene, det vil si rene farger, er det bare blå som kommer med på topplista, og ikke høyere enn på fjerdeplass. Noen kan nok også bli overrasket over at hvit har så mye mindre andel enn svart og grå.

Hvit mest populær

Dette er i motsetning til fargefordelingen i Europa. Her kjører nemlig hver fjerde person en hvit bil, viser en oversikt over de mest populære bilfargene fra Axalta, som er en av de ledende produsentene av blant annet billakk.

Like mange har valgt grå, og mer enn hver femte bilist kjører svart bil i Europa. Som i Norge, er blå fjerde mest populære farge for hele Europa med en andel på 10 prosent. Av de rene fargene kommer rød nærmest etter (5 prosent).

I Norge er det svart som gjelder aller mest, mens hvit - som er klart mest populære farge globalt - først kommer på femteplass. Foto: Frank Williksen

Dominerer kraftig

I vår del av verden er det grå som øker mest for tiden, og som deler førsteplassen i Europa med hvit. Over alt ellers i verden er hvit den mest valgte bilfargen, og dominerer i mange regioner kraftig.

I Kina, for eksempel, er nesten 6 av 10 biler hvite, for hele Asia er andelen 48 prosent, i Afrika 46 prosent og i Sør-Amerika 41 prosent. I Japan er 35 prosent av bilene hvite, i Sør-Korea, Russland og India 33 prosent, og i Nord-Amerika 30 prosent hvite biler.

38 prosent globalt

Totalt for hele verden er det hvit, svart, grå og sølv som dominerer fullstendig, med i alt 81 prosent, eller åtte av ti biler. Resten er igjen til deling på blå (7 prosent), rød (5 prosent), brun, gul, grønn og «andre».

Det er med andre ord nøytrale farger som dominerer. Siste året er det grå som har hatt mest økning, mens sølv har tapt litt popularitet. Hvit og svart er stabile, og altså fortsatt med hvit som leder an med 38 prosent andel globalt.

Forskjellene i fargevalg er ellers ikke veldig store fra verdensdel til verdensdel når det gjelder de rene fargene, men i Kina er gul fjerde størst, og i India tar brun/beige den samme plasseringen.

