Carlsen klar for finale: – Hans beste parti i denne turneringen

Levon Aronian-Magnus Carlsen 1-3

– Det er ofte jeg sitter her etter en match og er sånn passe fornøyd selv om jeg har vunnet. Jeg har ikke vært så godt vant til nå i disse turneringene, så jeg må si at jeg er veldig glad for å være i finalen. Jeg tar kanskje ikke det like for gitt som jeg kan ha gjort før, sier Carlsen til TV 2.

Tendensen gjennom dag to av semifinalen var at Carlsen spilte langt kjappere enn Aronian, noe som sørget for at hans armenske motstander flere ganger ble satt under stort press.

Først i det tredje partiet, med svarte brikker, fikk Carlsen betalt. Aronian gjorde en tabbe på sitt 28. trekk. Armeneren måtte utføre trekket med bare tolv sekunder igjen på klokken.

Derfra og ut gjorde Carlsen som han ville. 30-åringen er ikke særlig imponert over motstanderens spill i partiet.

– Jeg synes han spiller litt for ambisiøst, rett og slett. Spesielt da han ikke tok springeren min på b8 med løperen. Det følte jeg var ganske urealistisk, fordi løperen hans ble egentlig ganske dårlig resten av partiet. Det er en sånn risk du gjerne tar hvis du har en konkret idé, men jeg følte at det ikke var helt åpenbart hva han håpet på der. Det overrasket meg veldig, sier han.

TV 2s sjakkekspert var ikke i tvil: Grunnen til at Aronian var i tidsnød, var at Carlsen hadde spilt så bra.

– Et fantastisk parti. Dette var en maktdemonstrasjon, utspilling. Jeg mener dette var hans beste parti i hele turneringen. Han fikk Aronian til å se ut som en smågutt, sa Jon Ludvig Hammer.

Drømmefinale?

Dermed var Aronian nødt til å vinne det fjerde partiet for å sikre seg omspill. Det var han sjanseløs på. Aronian ga opp partiet etter bare 36 spilte trekk.

Det betyr at Carlsen skal spille finale i online-turneringen Champions Chess Tour 5. Finalemotstanderen blir Hikaru Nakamura. Amerikaneren slo Sjakrijar Mamedjarov i armageddon.

Når Carlsen møter Nakamura, pleier det å bli spennende. Forrige gang de spilte finale, var i sommerens Magnus Carlsen Chess Tour. Da ble sju dagers spill avgjort i armageddon.

– Det var det mest spennende jeg har sett i internett-sjakk. Jeg håper på en drømmereprise av det, sier Hammer.

På spørsmål om det er ekstra gøy å slå Nakamura, svarer Carlsen med et smil:

– Det er klart at det er lenge siden jeg har møtt ham i en utslagsmatch nå. Det blir spennende å møte ham igjen. Om det er ekstra gøy å slå ham ... det vet jeg ikke.

– Partiet hadde alt

Dag to åpnet med et remisparti. Andre parti endte også med remis, men på langt mer dramatisk vis.

Carlsen viste noe av hva han er god for med hvite brikker. Verdensmesteren ofret både en bonde og en løper, noe som ofte tilsier at man ligger dårlig an. I dette tilfellet ble derimot Carlsen gitt et stort overtak av sjakkcomputeren.

Forklaringen var at han hadde så mange brikker i gunstig angrepsposisjon. Ekspertene genierklærte Carlsen:

Så tok partiet en ny vending. Carlsen gjorde en tabbe, før han forsøkte å rette opp ved å gjøre et overraskende angrepstrekk. Da vippet pinnen over i Aronians favør. Men armeneren var presset på tid, og valgte å gå frem og tilbake for å skaffe seg remis.

Hammer trodde at Aronian gikk for remis fordi han tidligere i partiet hadde vært i stort trøbbel, og slik sett var lettet over å unngå tap.

– Dette partiet hadde alt, sa Hammer i sin oppsummering:

