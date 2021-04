Over 60 personer smittet etter fest i Ålesund

Etter en fest på utestedet Toldboden er så langt over 60 personer bekreftet smittet.

Toldboden ble torsdag besluttet stengt i en uke på grunn av brudd på smittevernreglene, og kommunen har politianmeldt utestedet.

– Vi har aldri hatt så mange smittede før i Ålesund, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

– Hovedsakelig er dette smitteveier som stammer fra Toldboden. Vi har også mottatt mange tilbakemeldinger som er urovekkende med tanke på hvordan smittevernet der er ivaretatt, sier hun.

Ordføreren betegner smittesituasjonen som alvorlig, og sier de per i dag har mer enn 60 tilfeller av smitte som kan spores tilbake til utestedet.

1200 mennesker

Kommunen tror det at smitteutbruddet er spredt på datoene 16. - 19. april.

Foto: Lars Nikolay Riksheim / TV 2

Toldboden opplyser at over 1200 mennesker var innom utestedet i løpet av disse dagene.

– Vi har mottatt mange tilbakemeldinger og har også videoopptak som viser klare brudd på smittevernreglene. Derfor gjorde vi vedtak om å stenge alt uteliv, sier ordfører Vinje Aurdal.

Tidlig i etterforskingen

Politiet har valgt å iverksette etterforsking mot utestedet.

– Vi har fått en anmeldelse, i tillegg til flere tilbakemeldinger om smittetilfeller som kan knyttes til dette utestedet, sier politiinspektør Yngve Skovly.

Han understreker at de er tidlig i etterforskningen, men at de over helgen skal gjøre en rekke vitneavhør.

Politiinspektør Yngve Skovly leder etterforskingen mot utestedet i Ålesund. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Innholdet i anmeldelsen gir rimelig grunn for politiet å undersøke forholdene ved denne restauranten nærmere, sier Skovly.

Politiet sitter også på videomaterialet.

– Så får vi se om innholdet i denne videoen kan klandres utestedet.

Beklager

Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med daglig leder av Toldboden, fredag ettermiddag.

Men utestedet skriver selv på sin Facebook-side at de er lei seg for den belastningen de har påført gjestene sine.

«Dette ble en erfaring vi gjerne skulle vært foruten. Det skal være trygt å være gjester hos oss. Vi vil nå se på hvordan vi kan sørge for enda bedre smittevern og rutiner slik at dette ikke skjer igjen. »