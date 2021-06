Ola og Karis økende bruk av Norge som ferieland, har hatt flere følger. Reiselivsnæringen i mange distrikter har fått hardt tiltrengt omsetning, og bobilsalget har opplevd kraftig vekst. Øker gjør også interessen for utendørs opplevelser og camping.

Nå henger Opel seg på minst to trender med sin nye, store Zafira-e Life.

Dette er en elbil – og en av få som møter storfamiliens behov innenfor overraskende hyggelige priser.

Samtidig kan den leveres med spesiallaget innredning som gjør den til en veldig brukbar campingbil – med kokeutstyr, spiseplass, senger og alt grunnleggende utsyr som ellers hører til.

To lengder

For å få plass til campingmodulen, må den bakerste av tre seterader tas ut - da er bilen en rommelig femseter. Med alle seterader i bruk, får åtte eller ni personer plass i bilen.

Utvendig ligner den mest på en litt oppstaset, stor varebil, og den har i el-utgave arvet navnet fra Opels tidligere (fine) flerbruksbil Zafira. Man trenger ikke være garvet Opel-entusiast for å klappe litt for denne – her får storfamilien et spennende el-alternativ. I tillegg åpner den altså for spennende tur- og naturopplevelser, med kjøkken og soverom inkludert.

Forhandlere bekrefter at bilen interesserer flere brukergrupper - flere bestiller nye Zafira-e som mannskapsbil. Bilen kan leveres med to forskjellige lengder – L2 på 4.959 mm eller L3 på 5.309 mm.

Fra 429.900 kroner

Tre utstyrsvarianter er å få. Rimeligst er Business-versjonene, som starter på 429.900 kroner med det minste batteriet (50 kWt). Vil du ha 75 kWt batteri og lenger rekkevidde, stiger prisen for denne utgaven til 489.900 kroner.

Innovation leveres bare med 75 kWt batteri, og her starter prisen på 522.900 kroner, mens toppmodellen Elegance (også 75 kWt batteri) i den korteste utgaven koster fra 559.900 kroner.

Nok, men heller ikke mer

Felles for alle modeller er elmotor på 100 kW (136 hk) og dreiemoment 260 Nm. Egenvekten er fra 2.012 til 2.183 kg, avhengig av modell, og at bilen er relativt lett, redder også ytelsene litt – for 100 kW på en såpass stor bil er absolutt ikke mer enn det bør være.

Når det er sagt, skal det innrømmes at de 100 kilowattene sikkert vil vise seg tilstrekkelig til all vanlig bruk. Dette er tross alt ikke en bil man kjøper med høye hastigheter og inspirerende svingkjøring som viktigste mål!

God plass til bagasje

Som en praktisk bruksbil for storfamilien, derimot, er den midt i blinken. Seter kan justeres på flere måter og tas inn og ut av bilen, og selv i kort versjon som 8-seter er det overraskende mye plass til overs for bagasje helt bakerst, minst 550 liter.

Spanderer man på å gå opp til lang utgave, øker lengden med 30 cm – og bagasjeplassen øker deretter til minst 980 liter. Da skal det være mye til aktiv familie før man ikke får med seg det man har bruk for. Tillatt totalvekt på opptil 3.100 kg forteller dessuten om god nyttelast.

Tilhenger på 1.000 kilo

Av ytre mål ellers nevner vi at bredden er 1,92 m og høyden 1,90 m. Det siste sladrer om både komfortabel inn- og utstigning og super sikt fra førerplass. Og grei tilgjengelighet i de aller fleste parkeringshus.

For mange er tilhenger viktig. Dette er et tema med mange variasjoner for elektriske biler. Opel tilbyr en hengervekt med brems på opptil 1.000 kg for Zafira-e. Det skulle rekke til å berge bortkjøringen av hageavfall, i alle fall.

Blir en liten bobil

Rosinen i pølsa tror vi for mange kan bli ekstrautstyrs-pakken som heter Zafira-e Life Camping. For et pristillegg på 50.000 - 60.000 kroner får man her komplett utstyr for matlaging, og for å spise og sove i bilen. Dette inkluderer kjøleboks, dusjslange, kokemodul med to bluss og to gassbeholdere, vannmodul, oppbevaringsmodul og seng. Fortsatt har altså bilen god plass til fem personer.

Prisen man må betale for å få plass til dette, er at den bakerste seteraden må ut. Det kan det godt være verdt, for man får i praksis en kompakt, liten bobil.

Begrenset til 130 km/t

Det voldsomme frasparket som kjennetegner mange elbiler i dag er fraværende i Zafira-e, men bilen akselererer greit, både under fart og fra stillstand.

Opel oppgir 0-100 km/t på 12,1 sekunder med den minste (og letteste) batteripakken, mens den med 75 kWt-batteri trenger et drøyt sekund mer. Toppfarten er elektronisk begrenset til 130 km/t.

300 km ved greie forhold

Opel Zafira-e kan ta hurtiglading opptil 100 kW. Da vil man med 75 kWh batteripakke trenge 48 minutter fra 0 til 80 prosent under gunstige forhold. Med det mindre batteriet er tilsvarende tidsforbruk 32 minutter.

Rekkevidden Opel oppgir med 75 kWt batteri, er opptil 329 km, mens det tallet forhandleren oppgir som realistisk under greie forhold er rundt 300 km. Tilsvarende oppgis det 231 km med 50 kWt batteri, mens det man realistisk oppnår trolig ligger nærmere 200 km. Energiforbruket som oppgis, er med den største batteripakken 2,44 – 2,73 kWhtt/mil, og med den minste pakken 2,17 – 2,61 kWt/mil.

Mye utstyr

Bilen byr ellers på et tiltalende interiør, med lekre skinnseter i Elegance-modellen. Førerplassen er bra, med ekstra pluss for høy sittestilling og god sikt. Skal noe innvendes, måtte det være at infotainment/navigasjonsskjermen midt på dashbordet gjerne kunne vært noe større. Ellers er det veldig bra, og i Elegance-utgave følger det med nyttig utstyr som head-up display, navigasjon, elektriske skyvedører med håndfri-funksjon på begge sider, mørktonede vinduer og el-justerbare forseter med massasjefunksjon.

Det siste er ikke noe å le av, men faktisk veldig nyttig på lange turer. Massasjen gjør at man holder seg mer våken og opplagt – og tåler bedre lange distanser.

Panorama-glasstak kan gjerne også kalles nyttig, med masse ekstra lys inne i bilen som skaper inntrykk av mer volum.

