Narvik til rettssak – nekter å godta nedrykket

Narvik mener at de ble urettferdig og urettmessig sendt ned til 1. divisjon etter at hockeyforbundet måtte stanse sesongen etter bare halvspilt serie.

Det var ikke ankeutvalget enig i. De ga ikke Narvik medhold i klagen og gir dermed forbundsstyret rett i å sende Narvik ned til 1.divisjon.

Det nekter klubben å godta.

– Vi vil kreve at Narvik Hockey beholder plassen i Fjordkraftligaen også kommende sesong. Vi synes det var en fryktelig feil beslutning av ankeutvalget. De sa vedtaket var ugyldig, men at det ikke hadde noe å si. Da mener vi det er rett å klage, sier styreleder Terje Feragen til TV 2.

«Styret i Narvik Hockey ønsker nå å få vedtak gjort av Norges Ishockeyforbund i saken prøvd i retten», heter det fra klubben, som har bedt om et møte i Oslo tingrett.

Feragen sier de ikke har hatt noen kontakt med Hockeyforbundet før eller etter ankeavgjørelsen. En rettssak kan ta tid. Det er ikke sikkert det er avklart før neste sesong starter.

– Kan det bli et forlik?

– Vi skulle vært dette foruten. Det lager problemer for mange i Hockey-Norge, med oppsett og lignende. Ingen er tjent med at dette skjer nå, sier styrelederen.

Striden står om ekstraordinære retningslinjer som Hockeyforbundet besluttet før sesongstart i september.

«Dersom det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Eliteserien menn og 1.divisjon etter endt seriespill, vil lag ranket som nummer 10 fra eliteserien rykke ned, mens lag ranket nummer 1 fra 1.divisjon vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at både Elite og 1.divisjon blir spilt med minimum dobbel serie.»

Narvik har vært uenig i hva som defineres som dobbel serie. Narvik har spilt størsteparten av kampene sine mot topp fem-lagene på tabellen, og mener dobbel serie må innebære at alle lagene har møtt hverandre to ganger. De ekstraordinære retningslinjene nedfelt i september ble aldri sendt ut på høring til klubbene og kretsene som den burde.

Narviks advokat, Per Arne Flod, mente dommen fra ankeutvalget var mangelfull.

– Man har konstatert ulovligheten i det som er gjort, uten at man kommer videre i saken. Man føler at man har brukt mye energi på en sak, som ikke har fått avgjørelse på de flere av punktene, sier advokaten, og peker på at det ble fattet et hastevedtak i september, men at spørsmålet ikke ble behandlet på tinget i oktober:

– Det er helt alminnelig forvaltningsrett at man behandler slike ting så fort som mulig. Det har ikke forbundsstyret gjort i dette tilfellet.

Ishockeypresident Tage Pettersen vil ikke kommentere fredagens utvikling sa forrige torsdag at en eventuell sivil sak vil komme på siden av det sportslige uten oppsettende virkning.

– Nå planlegger vi neste sesong, og en sivil sak vil selvfølgelig ta mye tid, sa Pettersen til TV 2.

Heller ikke Ishockeyforbundets advokat, Torbjørn Evjenth, ønsker å kommentere saken fredag kveld.

— Vi ønsker ikke å prosedere saken i media, men i retten, sier han.

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik håpet Narvik ikke gikk til dette skrittet.

– En rettssak gagner ingen. Det vil føre til forsinkelser med serieoppsettet og så videre. Jeg vet at Narvik ønsket å beholde denne plassen, men forutsetningene lå der før sesongen. De burde stilt spørsmål ved beslutningen til hockeyforbundet mye tidligere, sa Erevik da ankeavgjørelsen var klar.