Slagsvold Vedum vil samarbeide på kryss og tvers: – Jeg er ikke opptatt av partiets navn

Denne uken gjorde KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad det klart at han vil samarbeide fra sak til sak med de rødgrønne partiene i Stortinget hvis de overtar makten etter valget.

– Vi har jo et soleklart mål om å kunne fortsette i en regjering ledet av Erna Solberg, som jeg mener er det beste for landet. Dersom vi ikke lykkes med det, så kommer vi til å gå i opposisjon, og da samarbeide fra sak til sak, og gjøre det vi kan for å få gjennomslag for KrF sin politikk, sa Ropstad til TV 2.

Ropstad annonserte i sin åpningstale på KrFs landsmøte at partiet ikke kan settes i bås på venstre- eller høyresiden.

At Ropstad åpner for et samarbeid med de rødgrønne mens han sitter i en regjering med Høyre og Venstre, vekker ikke umiddelbar begeistring hos Sp-lederen.

– Nei, Ropstad valgte jo å gå sammen med Høyre og Frp og har stått i front for sentralisering, så det er jo det som er hans kurs. Han ønsker at dagens regjering skal fortsette. Jeg ønsker å bytte den ut, sier Slagsvold Vedum.

På kryss og tvers

Partilederen gjentar så ofte han kan i intervjuet at han ønsker en Senterparti- og Ap-basert regjering. Og så inviterer han like godt alle partier til å støtte opp mest mulig om en slik regjering.

– Vi mener en Senterparti- Ap-basert regjering er best for Norge og så er det en god tradisjon i Norge å samarbeide litt på kryss og tvers. Forhåpentligvis så kan man i enkeltsaker nesten bli enig med alle partier, sier Slagsvold Vedum.

Han peker på asylforliket i Stortinget og samarbeidet om koronapandemien som to gode eksempel på brede og gode samarbeid mellom partiene.

– Vi skal samarbeide liksom litt på kryss og tvers i norsk politikk, sånn som det var etter den store innvandringskrisa i 2015. Jeg tok i kraft som partileder initiativ til et nasjonalt forlik på det, selv om det var Høyre og Frp som satt satt i regjering på det tidspunktet.

Slagsvold Vedum vi ikke binde seg i noen retning, og avfeier spørsmål om hans drømmeregjering kan komme til å inngå en mer forpliktende avtale med SV, MDG og Rødt.

– Jeg er helt krystallklar på det, at jeg synes en Senterparti- Ap-basert regjering i Norge er best. Og så har vi ikke det sånn, at vi har innsettelsesvedtak, men vi vil kunne samarbeide fra sak til sak, og ha ulike flertall.

Et praktisk parti

Etter en rekke spørsmål om samarbeid mot sentrum med KrF, eller med SV, MDG og Rødt, sier Slagsvold Vedum:

– Vi er ikke så opptatt av partiets navn. Det viktigste er sakene.

– Men vil du heller samarbeide med SV enn med KrF?

– Jeg mener en Senterparti- Ap-basert regjering er best for Norge, der vi utvikler hele Norge, bruker naturressursene våre, skaper ny industri - og ikke snakker stygt om den største industrien vi har i dag, som er olje og gassindustrien - der vi utvikler og skaper nye arbeidsplasser med bakgrunn i de flinke folkene vi allerede har.

Sp-lederen framholder at han leder et «litt praktisk parti».

– Vi ønsker ofte å få brede forlik, som vi fikk til på innvandringspolitikken, så det viktigste er ikke om partiet heter ene eller andre for at vi skal kunne samarbeide i enkeltsaker. Det viktigste er jo hvordan kan gjøre livet til folk bedre.

Brede forlik er styrken i Norge, fortsetter han.

– Avviser du et budsjettsamarbeid med KrF?

– Det siste året har jo vist at vi kan ikke spå for mye om framtida. I fjor vår hadde vi budsjettsamarbeid - alle partiene gikk sammen da krisen var som verst - så de som sier at de ikke vil samarbeide noen, det tror jeg er uklokt.

Nærmere KrF i abortstriden

Blant de rødgrønne partiene er Senterpartiet det eneste som per nå har programfestet at dagens abortlov skal gjelde.

Det er også det KrF-lederen kjemper for - å hindre en liberalisering, og bevare dagens abortlov. Robstad bekreftet til TV 2 før landsmøtet at han har gitt opp partiets sterke ønske om en innstramming.

Slagsvold Vedum vil ikke svare på spørsmål om sitt eget standpunkt, men sier at også på dette området er en bred løsning det beste.

Han mener en polarisert og opphetet abortstrid ikke gagner Norge, og oppfordrer til en mildere og mer forsiktig tone.

– Du uttalte til avisen Dagen før jul at du ønsker å beholde dagens abortlov. Står du på det?

– Vi som parti gjør jo det. Vi ønsker den samme brede løsningen Vi synes det er et godt kompromiss.

Men også i Sp er det krefter som vil liberalisere loven. TV 2 har tidligere skrevet at Senterpartiets 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim mener abortnemndene har utspilt sin rolle. Saken kommer opp på partiets landsmøte i vår.