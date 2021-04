Disse fire er ute av The Voice

Åtte deltakere måtte overbevise, da den første livesendingen av The Voice gikk av stabelen. For fire stoppet drømmen her.

Fredag braket det løs da den første direktesendingen av sangkonkurransen The Voice gikk av stabelen.

Frem til nå har mentorene selv, Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (49), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43), valgt ut hvem de har ønsket å ha med videre på laget sitt.

Fredag kveld lå derimot skjebnen til deltakerne i seernes hender, da de stemte sine favoritter videre.

To deltakere fra hvert lag fremførte hver sin låt, men kun den med flest stemmer gikk videre i konkurransen. For fire deltakere stoppet dermed The Voice-drømmen her.

Da stemmene var talt opp var det til slutt Thea Sofie Barka (18), Knut-Sigurd Bygland (33), Camilla Sørensen (25) og Sarah Bøhn (25) som måtte forlate konkurransen.

Yngste deltaker ute

Til tross for et tomt H3 Arena på Fornebu, leverte kveldens deltakere imponerende opptredener, til mentorenes store begeistringer.

Flere av deltakerne var nervøse inn mot den første direktesendte sendingen. Det syntes derimot mentorene de klarte med glans.

Når TV 2 ringer Barka, som var konkurransens yngste deltaker, kort tid etter resultatet lå klart, forteller hun at hun kun sitter igjen med gode minner og erfaringer.

– Det går fint. Det er klart det litt kjipt, men dette har vært et eventyr å få lov til å være med på, sier hun.

UTE: Thea Sofie Barka var én av dem som måtte forlate sangkonkurransen. Foto: TV 2

Hun er svært takknemlig over å ha fått muligheten til å være med på TV 2-programmet.

– Jeg har fått så mange kjekker venner, så det har vært helt fantastiske å få lov til å komme helt til live, sier hun.

– Hvordan var det å synge live?

– Det var egentlig ganske likt som tidligere. Man har jo litt ekstra nerver, og situasjonen er jo litt annerledes.

Selv om The Voice er over for Barka, har hun ingen planer om å legge musikken på hylla. Tvert i mot.

– Jeg skriver jo mye selv, og jeg har masse på hjertet. Så jeg har planer om å fortsette å dele musikken min. Det håper jeg folk vil høre på, sier hun, og legger til at hun skal studere musikk til høsten.

Neste fredag skal åtte nye deltakere i ilden, hvor kun fire av dem går videre.

Kveldens opptredener

Asker-jenta Camilla Sørensen (24) åpnet ballet og fremførte låten Ain't Nobody av Chaka Khan. Mentor Matoma var overlykkelig for å se hennes funky side på scenen.

– Jeg er målløs, sa mentoren, som fikk støtte fra Wroldsen.

– Det var helt rått å se på! Jeg er veldig stolt, sa hun.

Den skolerte sangeren Knut-Sigurd Bygland (33) fremførte låten Somewhere av Barbra Streisand, til mentor Espen sin store begeistring. Bygland har tidligere sunget store låter, som har passet til den voldsomme stemmeprakten hans.

– Du synger i widescreen. Det var en helt riktig låt å gjøre, sa Lind.

18 år gamle Thea Sofie Barka er konkurransens yngste deltaker. Hun fremførte låten Dangerous Woman av Ariana Grande. Mentor Yosef elsket hennes «sassyness» og selvtillit på scenen.

Mentor Yosef kunne fortsette å smile, da Amalie Haugen Øvstedal (23) fremførte låten Urettferdig av Hkeem på sin egen dialekt. Tidligere var Haugen Øvstedal på Team Espen, men ble stjelt av Team Yosef. Fredag kveld lot den tidligere mentoren seg imponere.

– Du gjorde en av de beste opptredene i knockout-rudene, og du gjør det minst like bra i dag. Du er fantastisk, sa Lind.

Med sin egne tolkning fremført gatemusikanten Sarah Bøhn (25) låten Ooops!... I Did It Again av Britney Spears, til mentorenes store begeistring.

– Du er fantastisk å jobbe og en glede å jobbe med. World class! Jeg er så stolt, sa mentor Ina.

Med sine dype countrystemme fremførte Erlend Gunstveit (25) låten Burning House av Cam. Det fikk mentor Matoma til å ta til tårene.

– Jeg vet at denne låten betyr mye for deg, og jeg er så stolt av deg, sa han.

Natan Dagur (21) fra Island fremførte låten Vor í Vaglaskógi av det islandske rockebandet Kaleo. På sitt egen språk klarte han å bergta mentorene med sin tolkning av låten.

– Det finnes ingen som deg. Du synger som en drøm. Det er noe trollsk over deg, sa mentor Ina.

Hortens-jenta Maria Petra Brandal (20) avsluttet den første direktesendingen av The Voice, og fremførte Prince sin låt, Nothing Compares 2 U.

Brandal imponerte stort under hennes blindaudition, da hun fremførte sin egenskrevne låt. Samtidig har hun vært nervøs den siste tiden, før direktesending. Det hadde hun ingen grunn til, ifølge mentor Espen.

– Dette var suverent. Du er så flink. Du har lagt mye press på deg sels, men det har du ingen grunn til, sa han.

Også Wroldsen ble imponert over formidlingsevnen til Brandal.

– Du er en så god formidler, du trenger ikke tenke på en dritt! Jeg er målløs, sa hun.