Klopp om United: – De er spesielt gode etter en pauseprat

Som Liverpool-manager har Jürgen Klopp aldri vunnet på Old Trafford, og gjør et nytt forsøk på søndag. På de seks første forsøkene har han to tap og fire uavgjort.

16. mars 2014 er datoen da Liverpool sist vant på Old Trafford. Det var med Brendan Rodgers som manager, to scoringer fra Steven Gerrard og en fra Luis Suarez.

Møtene mellom Manchester United og Liverpool er alltid viktige, men denne gangen er kanskje oppgjøret aller viktigst for de røde fra Merseyside. Klopp understreker akkurat hvor viktig en seier er for at Liverpool skal fullføre i topp fire.

– Mer enn 100 prosent. Uten å vinne kamper har vi ingen mulighet til å spille i Europa. Om de andre lagene også vinner, endrer ingenting seg. For oss er det helt tydelig, vi må vinne, sier Liverpool-sjefen.

Samtidig innrømmet tyskeren at han lot seg imponere av Uniteds imponerende 6–2-seier mot Roma.

– Vi så dem i går, og Manchester United de er gode. Spesielt hvis du lar de ta en pauseprat, de fløy i andreomgang, ler tyskeren.

– En kamp begge lag må vinne

Dersom Ole Gunnar Solskjær & Co har et håp om å utfordre Manchester City i kampen om ligagullet, må de vinne mot Liverpool.

Med fem kamper igjen er United ti poeng bak City. Det betyr at hvis de røde djevlene ikke vinner mot Liverpool på søndag, og City vinner mot Crystal Palace på lørdag, så vil det ikke være mulig for United å ta igjen byrivalen.

Klopp sier at han ikke var klar over at United fortsatt hadde et matematisk håp og at i hans øyne har Pep Guradiolas menn allerede sikret tittelen.

– Jeg er sikker på at United føler at de har en sjanse (til å vinne tittelen). Begge lag må vinne kampen, og det er en god oppskrift for kampen, slår han fast.

Lei av skadespørsmålene

Den tyske manageren fikk naturligvis spørsmål også spørsmål om lagets mange skadeproblemer.

– Ingen oppdateringer. Alt er det samme i dette øyeblikket, svarte Klopp kort.

Likevel ventet det et oppfølgingsspørsmål tilknyttet Virgil Van Dijks nylige oppdatering på sosiale medier. Midtstopperen la torsdag ut en video der han løp på treningsanlegget i Liverpool.

– Jeg har ikke nok engelske ord til å svare på den samme tingen så ofte, lo sjefen og la til:

– Ja, han løper. Jordan (Henderson) løper, Joe (Gomez) løper og Joel (Matip) løper. Opptrening begynner alltid med å løpe rett fram. Jeg vet ikke om du så han løpe mange svinger. Det er fortsatt mye igjen, mange må steg før de kan trene med laget igjen.