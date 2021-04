Nylig hadde vi i Broom en artikkel om bilskilt, i anledning dagens bilskilter sitt 50-årsjubileum.

I artikkelen oppsummerte vi utviklingen som har vært. Og vi så på det snart kan komme: Nemlig digitale bilskilt. Og selv om dette kanskje kan virke som noe ganske uskyldig, har det vært mye krangling om hvordan de skal se ut, hva som skal stå på dem og hvor store de skal være.

Bilskilt er rett og slett kilde til sterke meningsutvekslinger. Og slik kommer det etter alle solemerker til å fortsette.

Tilbake til de digitalene bilskiltene: De er på vei, og de måtte vel komme?

I utgangspunktet skulle man tro at folk flest ikke brydde seg så mye om akkurat det. Men så feil kan man ta.

Vi tok opp dette temaet i siste episode av BroomPodden. Se hvordan det gikk i videovinduet øverst i artikkelen.

Rasende

Da vi delte artikkelen med våre 67.000 følgere på Facebook, tok det ikke lang tid før temperaturen gikk til himmels. På kort tid ble det hamret ned rundt 200 kommentarer – og posten nådde ut til 385.000 personer!

Det store flertallet av de som ytret sine meninger, var negative til de digitale skiltene. Svært negative, til og med.

Et stort flertall av Broom-leserne vil rett og slett ikke ha dette.

– Blir nok ikke gratis

Ett argument som går igjen hos mange, er at disse skjermene er sårbare for steinsprut, snø og salt. Hogne skriver:

Enda en svinedyr dings som må fungere på PKK, og som ikke tåler nordisk klima utover garantitiden.

Andre påpeker at dagens skilter fungerer utmerket. Øystein skriver for eksempel:

Man må alltid bytte ut noe som fungerer. Selv om det er brukt i 50 år behøver det ikke være gammeldags. Gruer meg til å måtte kjøpe slike. Blir nok ikke gratis.

- Redd for nyheter

Det var Brooms bilekspert Benny Christensen som skrev artikkelen. Han leste seg i samme slengen litt opp på hva digitale bilskilter kan innebære.

– Her åpner det seg nye muligheter. Du kan gjør alt fra å varsle biler bak om en ulykke, plutselig kø eller vanskelige kjøreforhold. Eller du kan vise at du støtter for eksempel Kreftforeningen. Mulighetene er mange. Jeg synes dette er både spennende og bra, sier han.

– Men her virker det som om det store flertallet er uenig med deg. Hvorfor tror du det er sånn?

– I stor grad handler det nok om at mange er skeptiske til forandring. Jeg er fortsatt forundret over at ikke flere har svart-hvitt-TV, fasttelefon og utedass, jeg altså, sier Benny.

Mer motstand

Broom-gjengen tok opp dette temaet i siste episode av BroomPodden, og også her ble det fort høy temperatur. Og motstanden mot den nye, digitale løsningen kommer kanskje fra uventet hold.

Men Broom-Benny står på sitt:

– Framtiden kommer, den, enten du er for eller imot. Men jeg tror du har det litt lettere hvis du er for.

Du kan høre bilskilt-debatten og hele åttende episode av BroomPodden ved å klikke på vinduet under.

