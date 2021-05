Profilert advokat-nabo gikk inn og fant Kjærvik: – Dramatisk

Om kvelden den 12. april ble advokat Tor Kjærvik skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Sønnen hans er siktet for drapet og for å ha forsøkt å drepe Kjærviks samboer.

Hun flyktet ut av huset da skytingen begynte.

Den nærmeste naboen til Kjærvik er den mangeårige statsadvokaten Kristian Nicolaisen, som bor i rekkehuset ved siden av.

– Samboeren kom styrtende inn til meg og prøvde å forklare hva som hadde skjedd, forteller Nicolaisen til TV 2.

MANGEÅRIG AKTOR: Kristian Nicolaisen, her avbildet da han var statsadvokat i en sak mot gjengmiljøet i Oslo i 2008, var Tor Kjærviks nærmeste nabo. Foto: NTB

Han beskriver situasjonen som dramatisk.

Kort tid senere gikk han og Kjærviks samboer inn i huset der skytingen hadde skjedd.

Tenkte det ville gå galt

Nicolaisen forteller at de fant Kjærvik hardt skadd inne i huset.

– Der og da tenkte jeg at det kom til å gå galt, forteller han.

Like etterpå kom politi og ambulansepersonell og tok over arbeidet på stedet. Kjærvik, som fylte 70 år en måned tidligere, ble erklært død.

Noe senere ble siktede pågrepet ved Njårdhallen, som ligger rundt 2,5 kilometer fra boligen. Det skjedde etter at han ringte og meldte seg for politiet.

– Visste dere hvor siktede befant seg da dere gikk inn i huset?

– Nei.

– Hvordan opplevdes det?

– Jeg har vært borti en del episoder, så det gikk fint, sier Nicolaisen.

Kilder: Hadde med våpenet

Han forteller at han satt i rekkehuset sitt, på den andre siden av veggen, da skuddene ble avfyrt.

– Jeg hørte dem veldig godt, og så skjedde ting veldig fort da samboeren kom inn til meg, sier Nicolaisen, som beskriver Kjærvik som en god nabo.

Ifølge TV 2s opplysninger skal siktede ha hatt med seg våpenet til boligen. I tillegg skal han ha ringt og meldt sin ankomst før drapet skjedde.

FORSVARER: John Christian Elden. Foto: NTB

– Jeg kan ikke kommentere detaljer fra etterforskningen, sier siktedes forsvarer, John Christian Elden.

Mannen har ifølge politiet knyttet seg til handlingen, men har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Er til utredning

Han er varetektsfengslet, og det er oppnevnt to sakkyndige psykiatere som skal vurdere hvorvidt han var tilregnelig eller ei på gjerningstidspunktet.

Arbeidet frem mot en konklusjon vil vare frem til sommeren.

– Han kan ikke ta stilling til noe spørsmål om skyld før de sakkyndige er ferdige med å utrede hans sinnstilstand, sier Elden.

Han opplyser at klienten var i et nytt avhør sist onsdag, men at det går sakte fremover på grunn av hans tilstand.

Politiadvokat Børge Enoksen ønsker ikke å kommentere detaljer fra etterforskningen eller hendelsesforløpet, men han opplyser at saken etterforskes for fullt og at de har god fremdrift.

– Et traume

Bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs representerer samboeren til Tor Kjærvik. Hun har det tøft.

– En slik opplevelse er ikke noe som går over. Dette er et traume som nok vil være der lenge, og hun har det vanskelig, sier Andenæs.

Tidligere har forsvarer Elden uttalt at drapssiktede har fortalt om en familiær konflikt som har pågått over lang tid.

Andenæs sier at Kjærviks samboer ikke har oppfattet at det var en konflikt.

– En konflikt krever flere parter, og den andre parten i denne konflikten mangler i henhold til det min klient har oppfattet, sier hun.

Torsdag ble Tor Kjærvik bisatt fra Ullern kirke.