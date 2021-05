Henriette Steenstrups (46) nye serie roses opp i skyene: – Blir litt høy på meg selv

«Serien vi trenger nå», «Vårens store feelgoodserie» og ««Pørni» er en norsk serietriumf».

Slik lyder anmeldelsene av skuespiller Henriette Steenstrups (46) nye serie «Pørni», som har premiere på søndag, etterfulgt av flere terningkast seks.

– Da blir man litt høy på seg selv, i alle fall i to minutter, ler skuespiller Henriette Steenstrup (46) når hun gjester God morgen Norge fredag morgen.

– Nei, jeg blir veldig, veldig glad og lettet, legger hun til.

Steenstrup innrømmer at hun vanligvis kun blir lettet dersom «det ikke går dårlig», men at de rosende ordene nå gjør ekstra inntrykk.

– Seksere er jo nesten ikke mulig å få, så ja, jeg har en bra fredag, ler hun.

– Både sørgelig og gøyal

Serien, hvor Steenstrup selv innehar rollene som både serieskaper og hovedrolle, handler om alenemoren og barnevernspedagogen «Pørni» og hennes utfordringer både på jobb-, dating- og hjemmefronten.

46-åringen håper det vil være temaer som mange kan kjenne seg igjen i.

– Jeg synes jo livet er litt sånn «Opp som en løve, og ned som en fell», at det er veldig morsomt i det ene øyeblikket og veldig trist i det andre. Så jeg hadde liksom lyst til å lage en tv-serie som var både sørgelig og gøyal.

– Og så er jo familie en ting som, uansett om man elsker dem eller ikke har så godt forhold, så kommer man ikke helt unna. Så det er jo der de sterkeste emosjonene kommer, og det går fort i familier, sier hun og legger til:

– Man får mye tennisballer i ansiktet på hjemmebane også.

Inspirasjon fra eget liv

Skuespilleren forteller at hun har hentet mye inspirasjon fra eget, – og ikke minst venners, liv.

– Det er jo helt klart noen ting man ser i serien som er hentet fra meg og mitt liv, og ikke minst veldig mange jeg kjenner, sier hun og utdyper:

– Nå er jeg litt mer politisk korrekt enn «Pørni», for hun har jo en tung dieselbil, jeg kjører litt mer miljø. Men det er jo ikke min familie, det er helt klart fiksjon. Men jeg håper jo at det er en litt gjenkjennelig familie, sier Steenstrup.

Samtidig mener hun at noen trekk ved hovedpersonen skiller seg sterkt fra hennes person i virkeligheten.

– Hun er jo litt grenseoverskridende i blant, i et forsøk på å beskytte barna sine. Hun har jo et oppgjør litt uti serien som ikke hadde gått an. Jeg hadde kanskje drømt om å si noen av de tingene til et barn som var kjipt mot mitt barn, men jeg hadde aldri gjort det selv, smiler hun.

Steenstrup har til sammen fem barn, hvor to av de er egne og tre er bonusbarn. I tillegg har hun nieser og nevøer, og omgås mange ungdommer i hverdagen – som hun beskriver som fantastiske.

– Jeg hadde veldig lyst til å lage barnekarakterer i serien som er som jeg kjenner dem, og ikke «sjablonger». Men de er både små og veldig store samtidig. Litt ufordragelige, men plutselig kjempesøte, forteller hun og utdyper:



– Jeg opplever nok at det liksom aldri føles helt nok. Man burde alltid gjort litt mer, vært til stede eller skjønt mer. Plutselig har du misforstått noe. Og så er det noen ganger hvor noen gjør noe uten å bli bedt om det for eksempel, da blir jeg lykkelig, det er veldig lite som skal til, fordi det oppleves bra. Men så, livet skal jo ikke bare være lett, det er jo mening i litt motstand også.

Nært vennskap

I serien får hun også god hjelp av skuespillerkollega Nils Ole Oftebro (76), i rollen som far til «Pørni».

De to kollegene har kjent hverandre svært lenge, og faktisk spilt samme roller (i filmen «Den vanskelige lørdagen» på NRK), da Steenstrup var liten jente.

– Jeg kjenner jo Nils Ole fra ganske langt tilbake, for jeg og hans eldste datter var bestevenninner i barnehagen. Så jeg var med ham på Torshov teater og ble veldig inspirert til å bli skuespiller tror jeg, for det så altså så kult ut. Finnes det voksne som har en så tøysete jobb, tenkte jeg.

Mange roller

Å ha så mange roller i en produksjon kan by på problemer, men Steenstrup synes hun og regissør Gunnar Vikene har løst oppgavene godt seg imellom.

– Det kan jo høres krevende ut å ha en sånn «Unnskyld meg, men jeg har faktisk skrevet det»-skuespiller med seg. Men jeg tror det er en blanding av at vi har vært så samkjørte i hvordan vi hadde lyst til å lage dette.

– Og, hvis jeg skal klappe meg litt selv på skulderen, så er jeg ganske flink til å si «Nå er jeg skuespiller, nå må noen andre ta ansvar», alle må eie det selv. Så det gikk egentlig veldig knirkefritt, smiler hun.