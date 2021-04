Brudd i forhandlingene – fare for streik i kommunene

Fredagens forhandlinger endte med brudd, og oppgjøret går nå til mekling, opplyser arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren fredag ettermiddag. Også Unio, YS og LO brøt. Oppgjøret går nå til mekling med frist ved midnatt 26. mai.

FORHANDLERNE: Lizzie Ruud Thorkildsen (leder, YS kommune), Mette Nord (LO Kommune), Steffen Handal (forhandlingsleder, Unio), Tor Arne Gangsø (arbeidslivsdirektør, KS), Tonje Leborg (leder i Akademikerne kommune). Foto: Stål Talsnes / TV 2

– Avstanden mellom partene er altfor stor til at vi klarer å bli enige innen fristen, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

KS har ikke innfridd krav for å sikre likelønn og lavlønn, opplyser LO Kommune. Det er dermed fare for streik i kommune-Norge.

— LO Kommune stilte rimelige krav som i tråd med frontfaget, men som også fanget opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå frem, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

LO Kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor, og består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet.

Reallønnsnedgang

Forhandlingsleder Steffen Handal (Unio) sier at tilbudet fra KS ikke var godt nok. Unio representerer blant annet mange lærere og sykepleiere.

– Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier han.

Ifølge ham hadde tilbudet en ramme rett i underkant av 2,7 prosent. Med en anslått prisvekst på 2,8 prosent vil det bety en reallønnsnedgang.

– Det kunne vi ikke akseptere, sier Handal.

2,7 prosent er også rammen for frontfaget som LO og NHO forhandlet fram tidligere i april.

Også lederen for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, er skuffet.

– Vi gikk inn i oppgjøret med en klar forventning om reallønnsvekst for våre lektormedlemmer, som har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte siste årene. Alle er enige om at læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, inkludert KS. Dessverre følger de ikke opp i lønnsoppgjøret, sier hun.

Akademikerne krevde i tillegg at lønnsforhandlingene skal skje lokalt, ikke gjennom sentrale forhandlinger.

– Pengene som ble foreslått lokalt, var for lite til Akademikerne kunne akseptere, sier Leborg. (TV 2/NTB)