Plutselig endret «kryptomannen» forklaring

Det kommer frem i en ny bok om Lørenskog-saken, skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim.

«Kryptomannen» hadde lenge vært i politiets søkelys da han ble pågrepet i Oslo sent på kvelden 7. mai 2020.

Før pågripelsen hadde politiet allerede gjennomført flere vitneavhør med mannen i 30-årene. I disse avhørene sa mannen gjentatte ganger at han og Tom Hagen ikke snakket om kryptovalutaen monero da de møttes.

Men etter at mannen ble pågrepet for drøyt ett år siden, skjedde det noe oppsiktsvekkende.

I boken «Lørenskog-mysteriet» kommer det frem at mannen i nye avhør sier at han faktisk snakket med Hagen om monero, og at milliardæren viste stor interesse for nettopp denne kryptovalutaen.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Ni millioner

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018.

Hjemme i huset lå det et trusselbrev med en tydelig melding. Dersom Tom Hagen ønsket å se kona igjen, måtte han betale ni millioner euro i kryptovaluta.

Pengene skulle betales i monero, mens all kommunikasjon skulle foregå i bitcoin, en annen type kryptovaluta.

KRYPTOVALUTA: Det finnes flere typer kryptovaluta, her er logoen til Monero helt til høyre. Foto: Arnd Wiegmann

Monero er en kryptovaluta som ble opprettet i april 2014. Den er bygget for å anonymisere transaksjoner og for å holde avsender, mottaker og beløpet som blir sendt, skjult.

Møttes flere ganger

Politiet var raskt interessert i å finne ut av hvor mye Tom Hagen visste om kryptovaluta. TV 2 har tidligere skrevet at dette var et tema allerede i det første avhøret med Hagen, dagen etter forsvinningen.

Hagen forklarte politiet at hans kunnskap var overfladisk, og at han ikke forstod oppsettet i trusselbrevet. Han hadde likevel satt seg litt inn i bitcoins og teknologien bak, fortalte han, ifølge TV 2s opplysninger.

I dette avhøret fortalte Hagen for første gang om «en unggutt» han ikke husket navnet på. Unggutten er mannen i 30-årene som nå er siktet i saken, ofte kalt «kryptomannen».

SIKTET: Hagen har forklart at møtene med mannen i 30-årene dreide seg om investering i en Bitcoin-fabrikk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Hagen hadde de to møttes 7-8 ganger på hans arbeidsplass i Futurum Næringspark i Lørenskog. I avhør har både Hagen og «kryptomannen» forklart at møtene dreide seg om investering i kryptovaluta.

Avkreftet samtale om monero

Mannen i 30-årene ble avhørt for første gang 4. desember 2018. På dette tidspunktet var ikke saken offentlig kjent, og politiet drev fortsatt en topphemmelig etterforskning.

I boken «Lørenskog-mysteriet» kommer det frem at mannen i dette avhøret snakket om monero, kidnapping og «mektige mennesker», uten at politiet hadde gitt ham inngående informasjon om saken.

Dette fikk politiet til å reagere.

Mannen ble også spurt om han hadde snakket med Tom Hagen om kryptovalutaen monero. Dette avkreftet han, står det i boken.

Verken politiet eller Tom Hagens forsvarer Svein Holden vil kommentere denne saken.

Siktet for drap

I april 2020 tok saken en dramatisk vending. Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

Elleve dager etter pågripelsen ble Hagen løslatt fordi Eidsivating lagmannsrett mente at bevisene mot ham var for svake.

Politiet ønsket ikke at Hagen skulle få mulighet til å kontakte «kryptomannen» etter at han ble løslatt. 7. mai valgte derfor politiet å pågripe og sikte mannen i 30-årene.

– Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse, skrev Øst politidistrikt i en pressemelding dagen etter pågripelsen.

Mannen ble først siktet for drap eller medvirkning til drap, men siktelsen ble senere endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse.

ÅSTED: Mellom klokken 09.16 og 10.15 mener politiet at en eller flere gjerningspersoner har tatt seg inn i huset og angrepet Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Frode Sunde / TV 2

«En kjeltringvaluta»

Etter at «kryptomannen» ble pågrepet og drapssiktet, ble han igjen avhørt av politiet.

I «Lørenskog-mysteriet» kommer det frem at mannen i dette avhøret kom med ny informasjon til politiet.

Det stemte ikke at han og Hagen ikke hadde snakket om monero.

I boken står det at mannen i dette avhøret innrømmet at han og Hagen hadde snakket om monero allerede i et av deres første møter.

«Kryptomannen» husket ikke hvem av dem som først tok det opp, men han skal ha sagt at Hagen viste stor interesse for nettopp denne typen kryptovaluta.

I boken kommer det også frem at mannen i 30-årene derfor valgte å sjekke litt rundt monero.

Han skal senere ha fortalt Hagen at monero er «en kjeltringvaluta» som er brukt i forbindelse med kidnappinger i utlandet, står det i boken.

Skalv og fremsto redd

Mannen i 30-årene ble holdt innesperret på glattcelle i nærmere 48 timer. I løpet av denne perioden ble han avhørt flere ganger, står det i boken.

Mannen erkjente at han hadde snakket usant til politiet tidligere, men nektet hele tiden å ha medvirket til drap. I boken står det at mannen skal ha fortalt politiet at de var på villspor og at han fryktet at han var blitt utsatt for et komplott.

I boken kommer det også frem at mannen skalv og fremsto redd mens han fortalte dette. På spørsmål om han var redd for Tom Hagen, svarte han at han var redd for dem som sto bak ugjerningen, men at han ikke kunne vite om det var Hagen eller noen andre.

Ingen nye avhør

9. mai ble mannen løslatt av politiet.

Mannen har hele tiden nektet enhver innblanding i saken og har ikke vært i nye avhør hos politiet siden juli.

– Politiet har ikke vist noen interesse for å komme med anmodning om nye avhør. Det virker som de er fornøyd med det han har forklart seg om, sa mannens forsvarer, Dag Svensson, til TV 2 i april.

HENLAGT: Svensson forventer at siktelsen blir henlagt. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Forventer han at saken blir henlagt?

– Ja, det gjør vi begge. Vi hadde håpet at politiet kunne henlagt saken mot ham for lenge siden, sier forsvareren.

Svensson ønsker ikke å kommentere denne saken.

Politiets teori

Både Tom Hagen og den siktede mannen har forklart at de to hadde sitt siste møte før sommeren, flere måneder før forsvinningen.

TV 2 har tidligere omtalt at dette er en forklaring politiet ikke tror på.

Etterforskningsledelsen mener, ifølge TV 2s opplysninger, å kunne dokumentere at Hagen og mannen i 30-årene har hatt jevnlige møter fra sommeren 2017 til høsten 2018.

Blant annet har et vitne fortalt politiet at han så «kryptomannen» på Futurum Næringspark i oktober, samme måned som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politiet mener det er snakk om et sted mellom 12 og 15 møter totalt.